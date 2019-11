Uroš Zorman ostaja, vprašanje pa je, v kakšni vlogi

Slovenska moška rokometna reprezentanca po slovesu od Veselina Vujovića slab mesec in pol pred evropskim prvenstvom nima selektorja. Časa, da ustoliči novega, ni veliko. "Do sredine decembra bo predsedstvo, ki je v zadnjih devetih letih zamenjalo samo dva selektorja, skladno s postopki Rokometne zveze Slovenije (RZS), izbralo novo ime," so sporočili iz RZS.

V medijih se je pojavilo več eminentnih imen, ki bi lahko sedla na vroč selektorski stolček. Od stratega Kielc Talanta Dujšebajeva do španskega strokovnjaka Juana Carlosa Pastorja, ki sedi na klopi Szegeda, upokojenega Islandca Alfreda Gislasona ter domačih trenerjev Branka Tamšeta in pomočnika Dujšebajeva, dozdajšnjega pomočnika Vujovića Uroša Zormana.

Dujšebajev je za omenjeni medij dejal, da dve službi ne prideta v poštev, in za ustreznega kandidata označil Zormana, s Špancem iz RZS ni stopil v stik nihče, Islandec je zaradi družinskih težav za sodelovanje dejal, da "trenutno ni mogoče", Tamše bi bil pripravljen vskočiti, prav tako Zorman, ki je pripravljen tako na nadaljevaje v vlogi pomočnika kot na selektorsko taktirko.

"Moja želja po sodelovanju z reprezentanco ni bila nikoli vprašljiva. Vsekakor sem pripravljen na selektorsko vlogo." Foto: Vid Ponikvar

"Ničesar ne skrivam. Vsekakor sem pripravljen na selektorsko vlogo."

To je 39-letnik potrdil tudi ob našem klicu. "Z reprezentanco sem, ker želim biti v njej, ker sem Slovenec. Moja želja po sodelovanju z reprezentanco ni bila nikoli vprašljiva. Želim si biti še naprej. A te stvari niso v moji domeni, za odločitve so zadolženi drugi. Kot sem že večkrat povedal, je pri vsem pomembna komunikacija. Logično je, da je želja vsakega trenerja, da bi bil kdaj trener tudi reprezentance. Sploh svoje. Tukaj ničesar ne skrivam. Vsekakor sem pripravljen na selektorsko vlogo. A poudarjam, da se je treba prej usesti, temeljito pogovoriti in videti, kako naprej, v kakšni vlogi."

Koga si želite na selektorskem mestu Slovenije? Talanta Dujšebajeva. 2,53% +

Branka Tamšeta. 37,97% +

Uroša Zormana. 15,19% +

Veselina Vujovića. 32,91% +

Nikogar od naštetih. 3,80% +

Juana Carlosa Pastorja. 7,59% +

Me ne zanima. 0,00% +

O slovesu od Vujovića in novem vetru Foto: Sportida "Predsednik in generalni sekretar sta me poklicala. Iz njunih ust sem slišal, da so zamenjali selektorja, ki je bil moj nadrejeni. Kdorkoli bo selektor, bo pred težko nalogo. Časa ni veliko. Vemo, treba je narediti seznam, se pogovoriti z igralci in tako naprej ... To ni lahka naloga, vsekakor ne. Verjamem, da bo vsak, ki bo prišel na selektorski stolček, imel dodaten motiv, da bo prišel nov zagon. Verjamem, da bo tudi ta šok, ki se je zgodil, deloval pozitivno, dal pozitiven veter proti evropskemu prvenstvu."

"Ostanimo pri tem, da ostajam vpet v reprezentanco še naprej"

Po naših informacijah Zormanovo nadaljnje sodelovanje z izbrano vrsto ni vprašljivo. Vprašanje je le, v kateri vlogi. "Kot pravim, nisem pravi naslov za te stvari. O tem odločajo drugi, ki so nad menoj. Oni najbolj vedo," je sprva odgovoril na vprašanje, ali bo zagotovo ostal vpet v slovensko reprezentanco, nato pa le dodal: "Ostanimo pri tem, da ostajam vpet v reprezentanco še naprej. Recimo temu tako, da." Ko smo ga vprašali, ali to pomeni, da bo med "potniki" na januarsko EP, je sprva pritrdil, a v hipu dodal: "A saj pravim, da je odvisno od tega, kdo bo novi selektor."

"Ostanimo pri tem, da ostajam vpet v reprezentanco še naprej. Recimo temu tako, da," je 39-letnik potrdil, da ostaja del članske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi sam izključuje možnost, da bi z Dujšebajevom sodelovala še v reprezentanci. "Pretekle izkušnje, ko sem vodil reprezentanci Madžarske in Poljske, sta me naučili, da je zelo težko uspešno voditi klub in reprezentanco hkrati. Skoraj nemogoče," je v pogovoru za EkipaSN dejal 51-letni Kirgiz. "Sam je že vse povedal, tako da nima smisla kaj dodati. Veliko se pogovarjava, veliko sva debatirala, tako o reprezentanci kot klubu, tako da sva na neki način kar povezana," pravi Zorman, ki mu klub ob morebitnem vodenju slovenske reprezentance ne bi delal težav: "Mislim, da je klubu v ponos to, da imajo strokovni štab, kakršnega imajo."

Slovenci se bodo v prvem delu pomerili s Švedsko, Švico in Poljsko. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v prvem delu prihajajočega evropskega prvenstva, ki bo med 9. in 26. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, prvi del igrala v skupini F v Göteborgu, v kateri so aktualna podprvakinja Švedska, Švica in Poljska.

Dozdajšnji selektorji Tone Tiselj (dve obdobji)

Miro Požun (dve obdobji)

Slavko Ivezič (dve obdobji)

Leopold Jeras

Matjaž Tominec

Niko Markovič

Tone Tiselj

Slavko Ivezič

Kasim Kamenica

Miro Požun

Zvonimir Serdarušić

Boris Denič

Veselin Vujović

