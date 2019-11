Slovenke na ogrevanju pred SP neodločeno z Japonkami

Slovensko-japonski obračun v japonski prestolnici je postregel z izjemno tesno tekmo, na kateri sta se izbrani vrsti večkrat izmenjali v vodstvu. Po zaostanku z 2:3 so Slovenke s hitro igro prek Polone Barič, Nine Žabjek in kapetanke Ane Gros do konca osme minute ušle na 5:3, nato pa s slabima podajama že ob prehodu sredine igrišča zapravile dva zaporedna napada za še občutnejše vodstvo. Gostiteljice so to izkoristile za izenačenje na 6:6, vse do konca tekme pa nato ekipi nikoli nista ločila več kot dva gola.

Članice so na prvi tekmi pripravljalnega turnirja v Tokiu vknjižile neodločen izid. Proti Japonski so ubranile zadnji napad za končnih 28:28.👏🤾‍♀️

Po dnevu premora slovensko vrsto v soboto ob 9.30 čaka obračun z Brazilijo.🇧🇷#miSlovenci pic.twitter.com/aMEYawje6S — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) November 21, 2019

Japonska je prvo polovico tekme dobila s 14:13, po vrnitvi na igrišče pa je po dobrih sedmih minutah vodila z 18:16. Z uspešnim strelom Tjaše Stanko s sedmih metrov se je Slovenija dobri dve minuti kasneje vrnila v igro (18:18), svoj trenutek pa dočakala dobrih pet minut pred koncem, ko je Stankova po uspešni obrambi prek celotnega igrišča zadela prazna japonska vrata za vodstvo s 24:23. Po nizu izenačenj in vodstev obeh ekip za gol je 40 sekund pred koncem Grosova s sedemmetrovko izid poravnala na 28:28, zatem pa s soigralkami uspešno ubranila japonski poskus strela za zmago.

Prav Grosova, ki je s svojim silovitim strelom nekajkrat razparala japonsko mrežo, je bila na koncu z desetimi goli najboljša strelka tekme. S po tremi goli so ji sledile Stankova, Baričeva in Nina Zulič. V vratih je Amra Pandžić pri 40 strelih zbrala 12 obramb, pri čemer je zaustavila tri strele Japonk s sedmih metrov.

