Srbske rokometašice na SP brez prve zvezdnice

Srbska rokometna reprezentanca na bližnjem ženskem svetovnem prvenstvu na Japonskem ne bo mogla računati na nekdanjo igralko ljubljanskega Krima in svojo prvo zvezdnico Andreo Lekić, ki je poškodovana. Srbija bo tekmica Slovenije v skupinskem delu zaključnega turnirja, ki bo v deželi vzhajajočega sonca na sporedu med 30. novembrom in 15. decembrom.

V skupini A bodo poleg Slovenije in Srbije nastopile še Norveška, Nizozemska, Angola in Kuba. Tri najboljše izbrane vrste iz te skupine bodo napredovale v drugi del tekmovanja, preostale tri pa bodo nastopile v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta.

Slovenske rokometašice so že danes odpotovale v Azijo, konec tega tedna pa jih v Tokiu čakajo pripravljalne tekme z Japonsko, Francijo in Brazilijo.

Srbkinje bodo sklepne priprave za SP opravile v Južni Koreji. Med 23. in 26. novembrom bodo nastopile na pokalu Seula, kjer se bodo pomerile z gostiteljicami turnirja, Madžarkami in Rusinjami.

