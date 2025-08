Šef ukrajinskih vohunov: Tako Rusa prepričaš, da ti pove vse

Vodja ukrajinskih vojaških obveščevalcev Kirilo Budanov je v najnovejšem intervjuju razkril, da njihovi operativci za pridobivanje občutljivih ali najpomembnejših informacij, ki bi bile sicer zunaj njihovega dosega, občasno sodelujejo s prostitutkami in tako imenovanimi (intimnimi) spremljevalkami.

Po besedah Budanova, ki se je pogovarjal z ukrajinsko novinarko in youtuberko Ramino Eshakzaj, ukrajinski obveščevalci s sodelovanjem s prodajalkami in prodajalci ljubezni izkoriščajo določene človeške šibkosti, predvsem velik ego.

Izkoriščanje osebnih stisk

"Moški pogosto povedo stvari, ki jih ne bi smeli, da bi pokazali, kakšen vpliv in moč imajo," je dejal Budanov. Prostitutke in prostituti, s katerimi sodelujejo, pogovore s svojimi strankami zato pogosto zapeljejo v teme, kot so denarne težave, različne odvisnosti ali krhanje odnosov v družini.

Budanov je opozoril, da je zaupanje med ukrajinskimi obveščevalci in agenti ter agentkami z ulice omejeno, saj mnogi delujejo v dvojnih vlogah, kar pomeni, da informacije zbirajo tudi za drugo stran. Foto: Shutterstock

Posteljne aktivnosti vodijo do zelo dragocenih informacij

Vodja ukrajinskih obveščevalcev je poudaril, da takšen pristop do zbiranja podatkov občasno deluje bolje od bolj običajnih obveščevalnih metod. "Nekatere najbolj dragocene informacije smo pridobili na načine, ki bi jih pričakoval malokdo."

Intimni spremljevalci so boljši agenti od spremljevalk?

Moške prodajalce ljubezni oziroma spremljevalce - uveljavljen izraz zanje je escort - je po besedah Budanova lažje rekrutirati za vire informacij kot ženske. Po njegovih besedah moški v tovrstnih scenarijih pogosto prej razumejo, kaj se dogaja in kaj se pričakuje od njih.

Tem ljudem ne moreš nikoli povsem zaupati

Kirilo Budanov je v intervjuju še poudaril, da je zaupanje med obveščevalnimi agenti in njihovimi viri iz rdečih četrti vselej omejeno.

"Tovrstnim rekrutiranim virom ne moreš nikoli povsem zaupati. Delež oseb, ki delajo kot dvojni agenti - informacije zbirajo tudi za drugo stran -, je precejšen," je še dejal.