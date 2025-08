Mnogi verjamejo, da kritizira prav Putina

Mlada ženska, ki se javno predstavlja kot Luiza Rozova, na radarju preiskovalnih novinarjev pa se kot morebitna skrivna hči ruskega predsednika pojavlja že več let, v objavah na kanalu Art of Luiza v aplikaciji Telegram Vladimirja Putina sicer ni omenjala neposredno, a mnogi, ki so videli njena sporočila, verjamejo, da kritizira prav njega.

Še toliko bolj zato, ker je Luiza Rozova, o kateri se že dlje časa šušlja, da ji je v resnici ime Jelizaveta Krivonogič, Vladimirju Putinu v obraz podobna vsaj toliko kot njegovi "znani" hčeri Marija in Katerina.

V času, ko je imela na družbenem omrežju Instagram še aktiven profil, na katerem ji je sledilo okrog 80 tisoč uporabnikov, je Rozova objavila precej fotografij in videoposnetkov, zaradi katerih so mnogi sklepali, da živi zelo razkošno življenje. Foto: Profimedia

Šlo naj bi za hči Vladimirja Putina in njegove nekdanje ljubimke Svetlane Krivonogič, nekoč čistilke, ki pa je v zadnjih letih neznansko obogatela. Kako, uradno ni znano.

"Spominja me na to, kdo sem in kdo mi je uničil življenje"

Rozova oziroma Krivonogičeva je v seriji objav v sicer zasebnem kanalu na Telegramu, do katerih se je dokopal nemški medij Bild, večkrat omenila človeka, ki je "vzel na milijone življenj in uničil tudi njenega". Zapisala je tudi, da se je osvobajajoče znova javno oglasiti.

Rusinja je le nekaj dni po začetku ruske invazije Ukrajine februarja 2022 z družbenega omrežja Instagram namreč odstranila profil z imenom Luiza Rozova.

Že februarja 2021 je Rozova po tem, ko je več medijev objavilo primerjavo njenih fotografij in fotografij Vladimirja Putina ter izpostavilo, da sta si zelo podobna, v pogovoru na enem od družbenih omrežij priznala, da je to morda res, a dejala, da je ruskemu predsedniku podobnih veliko ljudi. Foto: Telegram

Jo je financiral skrivni oče ali zelo bogata mama?

V času, ko je imela na družbenem omrežju Instagram še aktiven profil, na katerim ji je sledilo okrog 80 tisoč uporabnikov, je Rozova objavila precej fotografij in videoposnetkov, zaradi katerih so mnogi sklepali, da živi zelo razkošno življenje. Med drugim se je večkrat pohvalila z dragimi kosi oblačil in nakita ter potovanji na različne evropske in svetovne destinacije.

Vir premoženja, s katerim naj bi financirala drag življenjski slog, je po poročanju ukrajinskih preiskovalcev njena mama Svetlana Krivonogič, vrednost njenega premoženja pa naj bi znašala skoraj sto milijonov evrov.

Ruski predsednik Vladimir Putin ima uradno sicer dve hčerki, Marijo (na fotografiji) in Katerino. Po navedbah nekaterih medijev naj bi imel izvenzakonske otroke tudi z ritmično gimnastičarko in dobitnico zlate olimpijske medalje Alino Kabajevo, s katero naj bi zvezo začela že leta 2008, ko je bil še poročen s svojo prvo ženo. Foto: Guliverimage

Nekdanja čistilka, s katero naj bi se Putin zapletel že leta 1999, ko je bil še poročen s svojo nekdanjo ženo Ljudmilo Putino (nekdaj Škrebnevo, zdaj Očeretno), ima po navedbah ukrajinskih medijev v lasti več nepremičnin v Monaku, jahto in lastniški delež v ruski delniški banki Rossija, kjer je tudi članica uprave.

Živela naj bi v Parizu

Ukrajinski mediji so ob koncu leta 2022 poročali, da so nekateri preiskovalni novinarji Luizo Rozovo oziroma Jelizaveto Krivonogič na podlagi zapisnikov o letalskih potnikih, ki so jih na spletu v zadnjih letih objavili hekerji, izsledili v Parizu, kjer naj bi pod lažnim imenom delala kot didžejka.

Domnevna Putinova hči se v javnosti po navedbah ukrajinskih preiskovalnih novinarjev predstavlja ali kot Luiza Rozova ali kot Jelizaveta Olegovna Rudnova. Foto: Telegram

Po najnovejših podatkih Bilda naj bi Rozova trenutno sicer še vedno živela v Parizu, delala pa naj bi v pariških umetnostnih galerijah L Galerie in Espace Albatros.