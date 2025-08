Kar 12 tisoč Samsungovih foldov in flipov (da, 12 tisoč!) izginilo pri londonskem letališču

V bližini londonskega letališča Heathrow se je zgodila za zdaj še vedno nepojasnjena tatvina: tovornjak, ki je prevažal 12 tisoč pametnih telefonov Samsung Galaxy Z Fold7 in Samsung Galaxy Z Flip7, je izginil neznano kam.

Po prvih ocenah je južnokorejsko visokotehnološko podjetje tako utrpelo okrog deset milijonov evrov škode.

Tehnologija lahko na daljavo zagreni nepridipravom

Roparjev zagotovo ne bo navdušil podatek, da Samsung točno ve, kateri telefoni so bili v tej pošiljki (vsakega enoznačno določa njegova številka IMEI), in da jim tehnologija omogoča, da vse te ukradene pregibnike preprosto zaklenejo na daljavo in jih dodajo na črni seznam, s čimer bodo za kradljivce popolnoma neuporabni. Nepridipravi sicer lahko poskusijo odkleniti zaporo, a je uporaba takšnega telefona tvegana in predvsem nezakonita.

Samsung uradno ni razkril, kako se bodo lotili zmanjševanja neželenih posledic, neuradno pa, razumljivo, že sodelujejo s preiskovalci in britansko policijo.

Poleg milijonske škode zloglasna kraja tudi s posledicami za dobavo in varnost

Ukradeni telefoni so (bili) del začetne prodaje najnovejših Samsungovih pametnih telefonov, katerih prodaja se je začela prejšnji teden. Ob tako veliki količini je za pričakovati, da se bo njihova odsotnost kar kmalu pokazala na uradnih prodajnih kanalih v Združenem kraljestvu in verjetno tudi drugod po Evropi, a Samsung glede tega ni objavil uradnih odzivov in ocen.

Zagotovo pa bo ta dogodek, kakorkoli se bo razrešil, pripeljal do zaostritve logističnih in varnostnih protokolov, ker si zagotovo takšnih dogodkov Samsung ne želi (več).