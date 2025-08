Alarm zaradi azijskega sršena? To je za zdaj znano.

V ponedeljek so nekateri mediji poročali o domnevni prisotnosti azijskega sršena (Vespa velutina nigrithorax) na območju Slavonije na Hrvaškem. Informacija je sprožila zaskrbljenost med čebelarji in ljubitelji narave, saj gre za invazivno vrsto, ki lahko povzroči veliko škodo opraševalcem, predvsem čebelam, so sporočili s Čebelarske zveze Slovenija (ČZS).

Na Čebelarski zvezi Slovenije so informacijo preverili in do danes na Hrvaškem prisotnosti te vrste še niso uradno potrdili. Najverjetneje gre za zamenjavo z eno od domačih vrst sršenov, ki so prav tako veliki, a manj nevarni za ekosistem, pojasnjuje Aleš Bozovičar.

V Sloveniji se pripravljajo na morebitno prisotnost

Čeprav prisotnost vrste Vespa velutina na Hrvaškem ni dokazana, ostajajo na ČZS pripravljeni, poudarjajo. "Zavedamo se, da je september čas vrhunca razvoja sršenjih družin, zato smo že začeli razvijati testne vabe za spremljanje in izvajanje monitoringa morebitne prisotnosti te invazivne vrste na našem ozemlju," dodaja Bozovičar.

Vabe bodo v kratkem razdelili terenskim svetovalcem, ki bodo z njihovo pomočjo beležili morebitne pojave sršena Vespa velutina.