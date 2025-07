Medved razdejal čebelji panj: "Sprehodi v naravi so tako rekoč nemogoči!"

"Danes smo imeli spet obisk medveda na naslovu Medvedje Brdo 29 in je spet uničeval panje in čebele. Sprehodi v naravi so tako rekoč nemogoči!" je v ponedeljek na svojem Facebook profilu zapisal čebelar Alojz Gantar in ob tem delil fotografijo razdejanja, ki ga je na njegovem čebelnjaku po svojem obisku pustil medved.

Številni komentatorji so se pod objavo čebelarja strinjali s tem, da bo potrebno stvari "vzeti v svoje roke" in napade medvedov (predvsem) na premoženje ljudi, ki se dogajajo vse bolj pogosto, začeti urejati bolj sistematsko.