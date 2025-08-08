Novo razdejanje medveda: "Ta napad je za vse nas zelo zaskrbljujoč" #foto #video

V noči s srede na četrtek se je medved spravil na čebelnjak lastnika iz vasi Župa na Dobovcu v občini Trbovlje.

Lastnik je imel čebelnjak postavljen le okoli 20 metrov stran od hiše.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

"Ta napad je za vse nas zelo zaskrbljujoč, zaradi domačih živali, otrok in naše varnosti. Dejstvo je, da se več medvedov potika po naših gozdovih že dlje časa, zdaj pa je prišel v vas oz. v neposredno bližino hiš," je pojasnila soseda čebelarja.

Dodala je tudi, "da so vaščani zaskrbljeni, kaj bo v prihodnosti, če ne bo poskrbljeno za odstrel oz. zmanjšanje števila medvedov."