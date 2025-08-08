Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
8. 8. 2025,
16.09

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
Trbovlje napad medved čebelnjak

Petek, 8. 8. 2025, 16.09

1 ura, 28 minut

Novo razdejanje medveda: "Ta napad je za vse nas zelo zaskrbljujoč" #foto #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

V noči s srede na četrtek se je medved spravil na čebelnjak lastnika iz vasi Župa na Dobovcu v občini Trbovlje.

Lastnik je imel čebelnjak postavljen le okoli 20 metrov stran od hiše.

Fotogalerija
1
 / 5

"Ta napad je za vse nas zelo zaskrbljujoč, zaradi domačih živali, otrok in naše varnosti. Dejstvo je, da se več medvedov potika po naših gozdovih že dlje časa, zdaj pa je prišel v vas oz. v neposredno bližino hiš," je pojasnila soseda čebelarja. 

Dodala je tudi, "da so vaščani zaskrbljeni, kaj bo v prihodnosti, če ne bo poskrbljeno za odstrel oz. zmanjšanje števila medvedov."

čebelarstvo, panj, čebelji panj
Novice Medved razdejal čebelji panj: "Sprehodi v naravi so tako rekoč nemogoči!"
medved, rjavi medved, gozd, Slovenija
Novice V Zavratcu blizu Idrije občan doživel bližnje srečanje z medvedom
Dimitrij Medvedjev
Novice Medvedjev znova grozi: Morda bodo potrebni preventivni napadi na Zahod
čebelarstvo, panj
Novice Medved na Kobariškem poškodoval čebelnjak

Trbovlje napad medved čebelnjak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.