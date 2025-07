Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.49 V napadu na nakupovalno središče umrli dve osebi

7.38 Ukrajinski droni nad Moskvo in Sankt Peterburgom

Ruski napadi na ukrajinska mesta so se v zadnjih dneh stopnjevali. V Nikopolu je bilo v ruskem napadu ranjenih pet ljudi, vključno s tremi pripadniki reševalnih služb. Še pred tem istega dne je Rusija na nakupovalno središče v doneški regiji odvrgla 500-kilogramsko letalsko bombo, pri čemer sta umrli dve osebi, ranjenih je bilo 27.

Russians have just sent a 500kg guided bomb into a crowded market square in Dobropillia, Donetsk region.



There are at least 2 dead, 14 wounded, with people trapped under rubble, as rescue efforts continue.



“The Russians again purposefully hit where it is always crowded around… pic.twitter.com/bdwWEcRCos