Na območju Lokavca žensko ugriznil šakal

V bližini stanovanjske hiše na območju naselja Lokavec v občini Ajdovščina je v ponedeljek okoli 23. ure 56-letno občanko napadel in v roko ugriznil šakal.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so o ugrizu obvestili zavod za gozdove. Poškodovanka je kasneje zdravniško pomoč poiskala v Zdravstvenem domu Ajdovščina.

Populacija šakala v Sloveniji narašča

Šakala so v našem prostoru prvič opazili sredi prejšnjega stoletja, od takrat pa jih je vse več. Zadnja leta jih zaradi številčnosti in škode, ki jo povzročajo, tudi odstreljujejo.

Gre za vsejedo žival, prehranjuje se predvsem z manjšimi živalmi vseh vrst, tudi domačimi, mrhovino, sadeži in poljskimi pridelki. Šakal je aktiven pretežno v mraku in ob zori, živi v dosmrtnem paru oziroma družinskih tropih, ki jih sestavljajo samec, samica in njuni potomci.

Naglo povečanje populacije šakala predstavlja predvsem težave za drobnico, pravijo na lovski zvezi, zato se ga prijemlje status problematične živalske vrste.