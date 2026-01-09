Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Petek,
9. 1. 2026,
7.49

1 ura, 16 minut

TV-serija Antonio Agostini

Petek, 9. 1. 2026, 7.49

1 ura, 16 minut

Igralec Antonio Agostini odšel iz priljubljene hrvaške serije

N. V.

Divlje pčele | Snemanje serije Divje čebele - Antonio Agostini sedi skrajno desno.

Snemanje serije Divje čebele - Antonio Agostini sedi skrajno desno.

Foto: IMDb

Po uradni razlagi se je igralec s produkcijo serije Divje čebele razšel sporazumno, v ozadju pa se govori o različnih sporih in razlogih.

Na Hrvaškem se v zadnjih dneh ogromno govori o igralcu Antoniu Agostiniju, ki se je nenadoma razšel s produkcijo priljubljene serije Divje čebele (Divlje pčele). Igralec, ki mu pravijo hrvaški Pedro Pascal zaradi podobnosti hollywoodskemu zvezdniku, je v seriji igral enega od glavnih likov.

Prvi so o razdoru poročali v časopisu Slobodna Dalmacija in takrat zapisali, da so Agostinija odslovili s snemanja, kot razlog pa navedli njegovo domnevno neprimerno obnašanje.

Nato se je oglasil igralec sam in za Slobodno Dalmacijo potrdil, da ni več del zasedbe, a ob tem poudaril, da se je sodelovanje med njim in televizijo RTL, ki snema serijo Divje čebele, končalo sporazumno. Razlogov za to ni razkril, pri Slobodni Dalmaciji pa so navedli besede neuradnih virov, da je razlog morda ta, da so igralcu zaradi nenadne priljubljenosti "zrasla krila".

