Zvezdnik turških serij z visokimi dolgovi pobegnil na Bali

V Turčiji so izdali nalog za aretacijo igralca Ceyhuna Mengiroğluja, ki naj bi bankam in zasebnim upnikom dolgoval visoke vsote, zdaj pa se pred njimi skriva na Baliju.

Turški mediji poročajo, da so oblasti izdale nalog za aretacijo igralca Ceyhuna Mengiroğluja, znanega po vlogah v več priljubljenih TV-serijah. Že lansko jesen so v javnost prišle informacije, da naj bi si Mengiroğlu od bank in zasebnih posojilodajalcev izposodil skupno 15 milijonov turških lir (okoli 300 tisoč evrov), ki jih ni nikoli vrnil.

Avgusta lani naj bi igralec z ženo Seno pobegnil na indonezijski otok Bali in se vse od takrat ni vrnil v Turčijo, zaradi česar so se njegovi upniki po pomoč obrnili na organe pregona.

39-letni igralec je v preteklosti igral v več turških telenovelah, tudi v serijah Tuje življenje in Prepovedani sadež, ki so ju predvajali v Sloveniji.

