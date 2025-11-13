Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Četrtek,
13. 11. 2025,
15.01

1 ura, 6 minut

Četrtek, 13. 11. 2025, 15.01

1 ura, 6 minut

Katarina Čas v novi britanski seriji z zvezdniško zasedbo

N. V.

Katarina Čas, Tina Vrbnjak, Spotkast | Foto Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Ta konec tedna na BBC prihaja nova serija, v kateri je zaigrala tudi slovenska igralka Katarina Čas.

Slovenska igralka Katarina Čas je del igralske zasedbe britanske televizijske serije Wild Cherry, ki bo na BBC premiero doživela ta konec tedna.

Kot je že pred časom za STA povedala Katarina Čas, jo bo v eni od stranskih vlog mogoče videti v vseh šestih epizodah serije. Dodala je, da je bila vloge zelo vesela, zasedba je odlična.

Poglejte napovednik serije:

V glavnih vlogah igrata zvezdnica iz serije Zmajeva hiša Eve Best in Carmen Ejogo, ki je zaigrala v seriji Pingvin.

Ejogo nastopa v vlogi Lorne, uspešne temnopolte poslovne ženske iz južnega Londona, ki je trdo delala za svoj položaj. Best igra njeno najboljšo prijateljico Juliet, žensko, ki se je rodila v privilegirani zaprti skupnosti. V njunem svetu se ne dogajajo slabe stvari, dokler nista njuna otroka vpletena v šokanten škandal na ekskluzivni zasebni šoli. Tedaj se morata prijateljici postaviti na eno ali drugo stran, je vsebino povzel spletni portal ter serijo opisal kot "provokativen in slastno iskren pogled na odnose mati - hči v meglici družbenih medijev, skritih aplikacij in vrstniškega pritiska".

Avtorica serije je Nicole Lecky, dvakratna dobitnica nagrade bafta.

