Zvezdniki iz kultne serije po 25 letih: jih prepoznate?

Po dolgih letih so se na snemanju znova zbrali trije bratje iz serije Glavca.

Frankie Muniz, glavni igralec v nekdaj zelo priljubljeni seriji Glavca (Malcolm In The Middle), je na družbenih omrežjih objavil fotografijo z dvema od svojih televizijskih bratov v tej seriji, igralcema Christopherjem Mastersonom in Justinom Berfieldom.

Fotografija je nastala na zadnji dan snemanja nove miniserije, v kateri se disfunkcionalna družina s štirimi sinovi vrača. Muniz je v pripisu priznal, da so mu rekli, naj fotografije še ne objavlja, a se ni mogel premagati. "Komaj čakam, da vidite nove epizode," je dodal.

Serijo Glavca so snemali med letoma 2000 in 2006, v novi miniseriji s štirimi epizodami se po 25 letih vrača večina igralske zasedbe izvirne Glavce.

Zasedba Glavce pred 25 leti Foto: Guliverimage

Jane Kaczmarek bo znova mama Lois in Bryan Cranston bo oče Hal, Muniz, Masterson in Berfield se vračajo v vlogah bratov, najmlajšega med njimi, Deweyja, pa je tokrat upodobil Caleb Ellsworth-Clark, ker se je Erik Per Sullivan, ki ga je igral pred 20 leti, umaknil iz igralstva.

Oglejte si še: