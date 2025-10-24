Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
24. 10. 2025,
8.41

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
TV-serija Frankie Muniz

Petek, 24. 10. 2025, 8.41

1 ura, 20 minut

Zvezdniki iz kultne serije po 25 letih: jih prepoznate?

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Glavca | Foto Instagram

Foto: Instagram

Po dolgih letih so se na snemanju znova zbrali trije bratje iz serije Glavca.

Frankie Muniz, glavni igralec v nekdaj zelo priljubljeni seriji Glavca (Malcolm In The Middle), je na družbenih omrežjih objavil fotografijo z dvema od svojih televizijskih bratov v tej seriji, igralcema Christopherjem Mastersonom in Justinom Berfieldom.

Fotografija je nastala na zadnji dan snemanja nove miniserije, v kateri se disfunkcionalna družina s štirimi sinovi vrača. Muniz je v pripisu priznal, da so mu rekli, naj fotografije še ne objavlja, a se ni mogel premagati. "Komaj čakam, da vidite nove epizode," je dodal.

Serijo Glavca so snemali med letoma 2000 in 2006, v novi miniseriji s štirimi epizodami se po 25 letih vrača večina igralske zasedbe izvirne Glavce. 

Zasedba Glavce pred 25 leti | Foto: Guliverimage Zasedba Glavce pred 25 leti Foto: Guliverimage

Jane Kaczmarek bo znova mama Lois in Bryan Cranston bo oče Hal, Muniz, Masterson in Berfield se vračajo v vlogah bratov, najmlajšega med njimi, Deweyja, pa je tokrat upodobil Caleb Ellsworth-Clark, ker se je Erik Per Sullivan, ki ga je igral pred 20 leti, umaknil iz igralstva.

Oglejte si še:

Frankie Muniz
Trendi Nekdanji otroški zvezdnik razkril, zakaj je zapustil Hollywood
TV-serija Frankie Muniz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.