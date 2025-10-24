Petek, 24. 10. 2025, 8.41
Zvezdniki iz kultne serije po 25 letih: jih prepoznate?
Po dolgih letih so se na snemanju znova zbrali trije bratje iz serije Glavca.
Frankie Muniz, glavni igralec v nekdaj zelo priljubljeni seriji Glavca (Malcolm In The Middle), je na družbenih omrežjih objavil fotografijo z dvema od svojih televizijskih bratov v tej seriji, igralcema Christopherjem Mastersonom in Justinom Berfieldom.
Fotografija je nastala na zadnji dan snemanja nove miniserije, v kateri se disfunkcionalna družina s štirimi sinovi vrača. Muniz je v pripisu priznal, da so mu rekli, naj fotografije še ne objavlja, a se ni mogel premagati. "Komaj čakam, da vidite nove epizode," je dodal.
Serijo Glavca so snemali med letoma 2000 in 2006, v novi miniseriji s štirimi epizodami se po 25 letih vrača večina igralske zasedbe izvirne Glavce.
Zasedba Glavce pred 25 leti
Jane Kaczmarek bo znova mama Lois in Bryan Cranston bo oče Hal, Muniz, Masterson in Berfield se vračajo v vlogah bratov, najmlajšega med njimi, Deweyja, pa je tokrat upodobil Caleb Ellsworth-Clark, ker se je Erik Per Sullivan, ki ga je igral pred 20 leti, umaknil iz igralstva.
