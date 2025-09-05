Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
5. 9. 2025,
8.54

TV-serija Beli lotos

Znano je, v kateri državi bodo snemali naslednjo sezono Belega lotosa

Beli lotos | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Četrta sezona serije Beli lotos se vrača v Evropo, snemali naj bi jo v Franciji, ni pa še jasno, ali bo lokacija tudi tokrat obmorska ali se bodo morda petični turisti tokrat podali v Alpe.

Ustvarjalec serije Beli lotos (The White Lotus) Mike White se je odločil, da bo naslednjo, četrto sezono svoje neznansko uspešne serije snemal v Franciji, poroča filmski spletni portal Deadline.

Ob tem je jasno, da bodo serijo snemali v enem od tamkajšnjih hotelov iz verige Four Seasons, saj je ta v marketinškem partnerstvu s pretočnikom HBO, za katerega White snema Beli lotos. V hotelih Four Seasons so posneli vse tri sezone do zdaj, to pa se je hotelski verigi več kot obrestovalo, saj je občinstvo množično začelo obiskovati te hotele, pa tudi destinacije, kjer se je serija dogajala – Havaje iz prve sezone, Sicilijo iz druge in Tajsko iz tretje.

Will Sharpe in Aubrey Plaza v drugi sezoni Belega lotosa, ki so jo snemali v hotelu Four Seasons San Domenico v Taormini. | Foto: Profimedia Will Sharpe in Aubrey Plaza v drugi sezoni Belega lotosa, ki so jo snemali v hotelu Four Seasons San Domenico v Taormini. Foto: Profimedia

Kje v Franciji pa naj bi se dogajala četrta sezona? Ugiba se predvsem o treh destinacijah oziroma tamkajšnjih hotelih iz verige Four Seasons. Na prvem mestu je zagotovo legendarni Grand-Hôtel du Cap-Ferrat na francoski Rivieri, ki ga hollywoodska smetana že dodobra pozna, nič manj legendaren ni hotel George V. v središču Pariza.

Legendarni Grand-Hôtel du Cap-Ferrat je ena od največkrat omenjenih možnosti, kje bi se lahko dogajala prihodnja sezona Belega lotosa. | Foto: Guliverimage Legendarni Grand-Hôtel du Cap-Ferrat je ena od največkrat omenjenih možnosti, kje bi se lahko dogajala prihodnja sezona Belega lotosa. Foto: Guliverimage

Ustvarjalec Belega lotosa Mike White naj bi sovražil hladno vreme in je zato vse sezone do zdaj postavil na tople destinacije. A lahko bi presenetil in četrto sezono odmaknil od plaž. Four Seasons ima v Franciji hotel tudi v priljubljenem smučarskem središču Megève in ni izključeno, da bodo premožni in neznosni turisti, protagonisti serije, tokrat smučali v francoskih Alpah ali pa vsaj izkusili, kako je poletje videti v gorah.

Preberite še:

Beli lotos, sezona 3
Trendi Beli lotos: razgaljena morala desetletja
Jason Isaacs, Beli lotos
Trendi Kaj se je dogajalo na snemanju Belega lotosa? "Manj smrti, a prav toliko drame."
Mike White
Trendi Družinska skrivnost avtorja Belega lotosa
TV-serija Beli lotos
