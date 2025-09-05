Znano je, v kateri državi bodo snemali naslednjo sezono Belega lotosa

Četrta sezona serije Beli lotos se vrača v Evropo, snemali naj bi jo v Franciji, ni pa še jasno, ali bo lokacija tudi tokrat obmorska ali se bodo morda petični turisti tokrat podali v Alpe.

Ustvarjalec serije Beli lotos (The White Lotus) Mike White se je odločil, da bo naslednjo, četrto sezono svoje neznansko uspešne serije snemal v Franciji, poroča filmski spletni portal Deadline.

Ob tem je jasno, da bodo serijo snemali v enem od tamkajšnjih hotelov iz verige Four Seasons, saj je ta v marketinškem partnerstvu s pretočnikom HBO, za katerega White snema Beli lotos. V hotelih Four Seasons so posneli vse tri sezone do zdaj, to pa se je hotelski verigi več kot obrestovalo, saj je občinstvo množično začelo obiskovati te hotele, pa tudi destinacije, kjer se je serija dogajala – Havaje iz prve sezone, Sicilijo iz druge in Tajsko iz tretje.

Will Sharpe in Aubrey Plaza v drugi sezoni Belega lotosa, ki so jo snemali v hotelu Four Seasons San Domenico v Taormini. Foto: Profimedia

Kje v Franciji pa naj bi se dogajala četrta sezona? Ugiba se predvsem o treh destinacijah oziroma tamkajšnjih hotelih iz verige Four Seasons. Na prvem mestu je zagotovo legendarni Grand-Hôtel du Cap-Ferrat na francoski Rivieri, ki ga hollywoodska smetana že dodobra pozna, nič manj legendaren ni hotel George V. v središču Pariza.

Legendarni Grand-Hôtel du Cap-Ferrat je ena od največkrat omenjenih možnosti, kje bi se lahko dogajala prihodnja sezona Belega lotosa. Foto: Guliverimage

Ustvarjalec Belega lotosa Mike White naj bi sovražil hladno vreme in je zato vse sezone do zdaj postavil na tople destinacije. A lahko bi presenetil in četrto sezono odmaknil od plaž. Four Seasons ima v Franciji hotel tudi v priljubljenem smučarskem središču Megève in ni izključeno, da bodo premožni in neznosni turisti, protagonisti serije, tokrat smučali v francoskih Alpah ali pa vsaj izkusili, kako je poletje videti v gorah.

