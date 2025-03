Ustvarjalec ene najbolj vročih serij ta hip je spregovoril o neobičajni zgodbi svojega očeta, nekdanjega duhovnika in pisca govorov za znane televizijske pridigarje, ki je pozneje razkril svojo homoseksualnost in postal aktivist za pravice skupnosti LGBTQ+.

Mike White je trenutno eno najbolj vročih televizijskih imen, v svojem življenjepisu ima vrsto odmevnih projektov, uspeh vseh uspehov pa je nedvomno njegova serija Beli lotos, ki trenutno navdušuje s tretjo sezono in s katero si je prislužil že tri emmyje.

54-letni White je pred kratkim v podkastu The Dishcast spregovoril o svoji družinski preteklosti, predvsem očetu Melu Whitu, aktivistu za pravice skupnosti LGBTQ+, s katerim sta že dvakrat nastopila v tekmovalnem resničnostnem šovu The Amazing Race (Neverjetna dirka).

Steber evangelistične skupnosti, ki je desetletja skrival svojo homoseksualnost

Mel White, od leta 1994 odkrit homoseksualec, je bil pred tem desetletja pomemben del evangelistične skupnosti v Kaliforniji, doktoriral je iz teoloških študij, vodil svojo cerkev in učil na semenišču v Pasadeni, kjer je živel z družino. Bil je tudi priznan pisec in ustvarjalec dokumentarnih filmov, prodal je na milijone izvodov knjig z versko tematiko ter ustvaril več kot 50 prav tako verskih dokumentarcev.

Mel White leta 1995 Foto: Flickr/Creative Commons 2.0 Pod javno podobo stebra evangelistične skupnosti pa je imel skrivnost - bil je homoseksualec. "Izvedel sem, ko sem imel kakšnih deset ali enajst let," je o očetovi spolni usmerjenosti povedal Mike White, "tega nam ni nenadoma razkril, ampak je šlo za dolg, razvlečen proces. To je bilo verjetno najhujše obdobje mojega življenja."

Preden je razkril svojo spolno usmerjenost, je Mel White šel skozi peklenski zasebni boj. Dve desetletji se je udeleževal svetovanj, eksorcizmov in celo terapij z električnimi šoki, da bi iz sebe "izgnal" homoseksualnost, ki jo je njegova skupnost tako zelo obsojala, notranja razklanost pa ga je pripeljala celo do poskusa samomora.

V tem času pa je, čeprav se to zdi protislovno, postal najbolj iskan evangelistični "ghostwriter", torej pisec, ki ustvarja besedila v imenu naročnikov. Do sredine 90. let, ko je razkril svojo spolno usmerjenost, je napisal knjige za nekatere najslavnejše ameriške televizijske pridigarje, kot so bili Jerry Falwell, Pat Robertson in Billy Graham.

Mel White je s tem izjemno dobro služil, to pa je bil tudi razlog, da je tako dolgo čakal z razkritjem svoje spolne usmerjenosti. Ko sta njegova otroka diplomirala, je zapustil cerkev, opustil televizijsko pridigarstvo in postal aktivist za pravice skupnosti LGBTQ+.

Mike White, sam odkrit biseksualec, se je očetovemu boju leta 2022 poklonil v zahvalnem govoru na podelitvi emmyjev, ko je za serijo Beli lotus prejel nagrado za najboljšega režiserja. "Rad bi se zahvalil svojim staršem," je dejal, "moji mami, ki mi je dovolila, da sem lahko bil čudaški otrok, in mojemu očetu, ki mu ni lahko. Hvala, da sem se mu lahko poklonil."

