Ko so se Matej Zemljič, Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Blaž Valič, Melani Mekicar, Mila Peršin, Vesna Pernarčič, Gaber Trseglav, Nina Rakovec, Bernarda Oman, Primož Vrhovec, Aleksandra Balmazović in Patrik Novak spustili po tekočih stopnicah v ljubljanskem Cityparku, so oboževalci začeli kričati od veselja in navdušenja. Manjkala je glavna igralka Gaja Filač, ki je zbolela, zato je voditeljica Ota Širca Roš povabila vse prisotne, da ji za videočestitko v en glas sporočijo, da jo pogrešajo.

Foto: Pop TV

Srečanje z igralci serije Skrito v raju je trajalo kar dve uri in vsi člani zasedbe so priznali, da takšne množice obiskovalcev niso pričakovali.

Matej Zemljič: Take množice slovenski igralci nismo vajeni

"Moram priznati, da me je skoraj zadela kap, ko sem videla vse te ljudi, in mi je kar malo nerodno. Ne vem, kako naj se odzovem, ko ljudje vpijejo moje ime. Je pa neverjetno in mi res zelo veliko pomeni," je dejala Mila Peršin, ki v seriji igra Saško. Z njo se je strinjal tudi Matej Zemljič: "Tako velika množica ljudi me je kar šokirala, tega slovenski igralci nismo vajeni."

Matej Zemljič med deljenjem avtogramov Foto: Pop TV

"Ne spomnim se, da bi katera serija dobila toliko pozornosti in da bi me ljudje tako ustavljali na ulici," pa sta se o priljubljenosti serije Skrito v raju strinjala veterana slovenske igre Aleš Valič in Bernarda Oman. Oboževalci serije so prišli iz vse Slovenije, da bi lahko objeli svojega najljubšega igralca, nekateri so bili na prizorišču že dve uri pred začetkom dogodka.

Poglejte, kaj se je dogajalo:

Fotogalerija 1 / 11 / 11

Za vse, ki so srečanje zamudili, pa napovedujejo še eno priložnost, 4. junija se bo igralska zasedba oglasila še v mariborskem Europarku.

Oglejte si še: