Med mladimi tekmovalci v novi sezoni šova Mali šef Slovenije, ki bo imel nadgrajen format, bodo otroci sodelovali kot posamezniki in ne v dvojicah, kakršna je bila sicer praksa v preteklih sezonah. Otroci bodo morali v šovu pripraviti zdrav zajtrk in zdravo kosilo, kot ga sami pripravljajo doma. Kuhali bodo v profesionalnih kuhinjah dveh sodnikov, priznanih chefov Mojce Trnovec in Jorga Zupana, ki jim bosta s strokovnimi in praktičnimi nasveti pomagala jedi dvigniti na višjo raven, so zapisali na portalu 24ur.

Tekmujeta tudi sin dueta Maraaya ter hčerka Coolmamacite in Coolfotra

Pred kratkim so na omenjenem portalu predstavili vseh šest letošnjih tekmovalcev. Med njimi sta tudi otroka dveh znanih slovenskih parov. Eden izmed njiju je 13-letni Vid Vovk, sin glasbenih zakoncev iz dueta Maraaya, Aleša Vovka - Raaya in Marjetke Vovk.

Vid v družbi očeta, glasbenika in producenta Raaya, ki sestavlja slovenski duet Maraaya. Foto: Mediaspeed

Še ena od tekmovalk, ki ima znane starše, pa je devetletna Sia Jugovic Perjet, hčerka Teje in Janija Jugovica,spletnih vplivnežev z vzdevki Coolmamacita in Coolfotr. Tudi Siina starša sta pred leti tekmovala v priljubljenem kuharskem šovu za odrasle Gostilna išče šefa.

Vid Vovk Foto: Pop TV

Vid Vovk, ki obiskuje Osnovno šolo Brezovica pri Ljubljani, je za portal 24ur povedal, da najraje kuha sam, saj lahko takrat v miru ustvarja. Najraje skuha golaž ali speče polnjenega piščanca. Razkril je tudi, za kaj bi porabil osvojeno nagrado: "Naša učilnica gospodinjstva potrebuje osvežitev in nove kuharske pripomočke, ki nam bodo omogočili pripravo najraznovrstnejših jedi. Prav je, da gredo sredstva za področje, na katerem so bila pridobljena," je povedal tekmovalec oddaje Mali šef Slovenije.

Sia Jugovic Perjet Foto: Pop TV

Sia Jugovic Perjet, ki obiskuje podružnično šolo OŠ Domžale v Ihanu, pa je povedala, da ne mara zelenjave in zelenjavnih juh ter še manj rada reže čebulo. Osvojeni denar v šovu bi porabila za to, da bi postavila igrala ter uredila kolesarnico in okolico šole, je še povedala za omenjeni portal.

Sia v družbi mame Teje Jugovic, spletne vplivnice, znane po imenu Coolmamacita Foto: Mediaspeed

Kdo so še preostali tekmovalci, ki se potegujejo za naziv mali šef?

Med preostalimi tekmovalci, ki se bodo še pomerili v šovu Mali šef Slovenije, so tudi: 11-letni Vasja Hojs Rakić iz Maribora, desetletna Olivija Vodovnik iz Črne na Koroškem, 12-letni Bor Jerman iz Semedele pri Kopru in devetletna Lara Jevnikar, ki obiskuje podružnično osnovno šolo v Višnji Gori.

