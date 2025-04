To so najbolj gledane oddaje na nacionalni televiziji in na POP TV

Katere oddaje na nacionalni televiziji (RTV Slovenija) in na televiziji POP TV spadajo med najbolj gledane in katere med gledalci niso najbolj priljubljene? Preverili smo, kaj pravijo številke, in iz podatkov dveh naših največjih televizijskih hiš ugotovili, da so najbolj priljubljeni športni dogodki in zabavne oddaje.

Številni gledalci v obdobju, ko so televizijske programe nadomestile aplikacije in pretočne platforme, na katerih si lahko šove, oddaje, športne dogodke in dokumentarce ogledamo z zamikom, še vedno prisegajo na tradicionalne medije in si raznovrstne vsebine ogledajo na televizijskih programih, ki jih nacionalna oziroma komercialne televizije ponujajo v okviru svojih programsko-produkcijskih načrtov. Spet drugi gledalci so nad televizijskimi vsebinami obupali, saj jim morda te ne ponudijo dovolj raznovrstnih vsebin, poleg tega pa jim novodobne pretočne platforme omogočajo, da si poljubne vsebine ogledajo kadarkoli in kjerkoli želijo ter tako niso omejeni niti s časom niti s krajem gledanja.

Za odgovore o gledanosti in priljubljenosti oddaj smo zato vprašali nacionalno televizijo (RTV Slovenija) in komercialno medijsko hišo (POP TV), ki sta nam postregli z zanimivimi podatki. Prosili smo jih za podatke o gledanosti oddaj za obdobje preteklega leta in prvega kvartala letošnjega leta.

Najbolje gledane vsebine na vseh slovenskih televizijah prenosi iz Planice

Na drugem programu Televizije Slovenija so v obdobju preteklega leta in v prvih treh mesecih letošnjega leta prevladovali športni prenosi, ki – kot so zapisali na RTV Slovenija – "tradicionalno pritegnejo največje število gledalcev, zlasti kadar nastopajo slovenski športniki".

Smučarski prenosi iz Planice so praviloma najbolj gledane vsebine na vseh slovenskih televizijah, so zapisali na RTV Slovenija. Največ gledalcev v letu 2024 je imel prenos 2. serije smučarskih skokov v nedeljo, 24. marca, in sicer 505 tisoč, še več pa v letu 2025, ko si je prav tako prenos 2. serije smučarskih skokov v nedeljo, 30. marca, ogledalo 582 tisoč gledalcev.

Na prvem programu Televizije Slovenija sta bili v preteklem letu med najbolj gledanimi oddajami del silvestrskega programa – Slovenska muska v Stožicah (401.600 gledalcev) in Silvestrski pozdrav (374.200 gledalcev). Omenjeni oddaji sta bili predvajani na zadnji dan leta 2024. Kot so pojasnili, je visoko gledanost dosegla tudi Noč zmaja, poslovilna tekma Gorana Dragića, ki je na lestvici najbolje gledanih oddaj na RTV Slovenija za lansko leto zasedla tretje mesto. Na dan predvajanja, 24. avgusta lani, si jo je ogledalo 309.300 gledalcev.

Na četrtem mestu sledi lanskoletno tekmovanje Pesem Evrovizije (294.800), ki je potekalo 11. maja, na petem mestu med najbolj gledanimi oddajami na nacionalni televiziji v lanskem letu pa je pristala informativna oddaja Tarča, ki je bila predvajana 1. februarja lani in si jo je ogledalo 284.700 gledalcev. V omenjeni oddaji se je takrat še kot ministrica za pravosodje zagovarjala Dominika Švarc Pipan in zavračala pozive pred odstopom z mesta ministrice in stranke SD ter pojasnjevala sporne prakse pri nakupu stavbe na Litijski cesti v Ljubljani.

Na šesto mesto najbolj gledanih oddaj leta 2024 na RTV Slovenija se je uvrstila zabavno-razvedrilna oddaja Kaj dogaja?, ki je največ svojih gledalcev (235.500) pred zaslone pripeljala 24. februarja. Sedmo mesto je zasedel kviz Joker z epizodo, ki je bila predvajana 7. decembra lani in si jo je ogledalo 232.500 gledalcev. Sledi ji zabavni kviz Vem!. Ta je svojo najbolj gledano oddajo dosegel že v začetku leta 2024, in sicer 4. januarja (213.400 gledalcev). Deveto mesto je zasedla ponovno obujena oddaja Marcel, katere najbolj gledana epizoda je bila 29. januarja lani, ki je imela 203.600 gledalcev. Deseterico najbolj gledanih oddaj na nacionalni televiziji v letu 2024 pa končuje dnevnoinformativna oddaja TV Dnevnik, ki je bila predvajana 17. novembra lani in si jo je ogledalo 193.800 gledalcev.

Kot je razvidno iz podatkov, so si gledalci prvih deset najbolj gledanih oddaj na RTV Slovenija v lanskem letu ogledali na prvem programu Televizije Slovenija.

Katere so najbolj gledane oddaje na komercialni televiziji?

V letošnjem letu Informativna oddaja 24UR na televiziji POP TV praznuje 30 let delovanja in je, kot so pojasnili na POP TV, "praktično od samega začetka leta 1995 najbolj gledana informativna oddaja v državi".

Med najbolj gledane zabavne vsebine lanskega leta na največji komercialni televiziji v državi pa so se uvrstile tudi šov Slovenija ima talent, Delovna akcija in kuharsko tekmovanje MasterChef Slovenija, so pojasnili na POP TV.

Kaj pa podatki glede najbolje gledanih oddaj na televiziji POP TV v lanskem letu? Kot pojasnjujejo, je leta 2024 med najbolj gledanimi pristala slovenska serija Skrito v raju. Kot so dodali, omenjena serija lansko leto ni vodila le na televizijskih zaslonih, ampak je bila tudi tretja najbolj iskana vsebina na slovenskem brskalniku Google, takoj za Luko Dončićem in evropskim prvenstvom v nogometu.

"Med našimi najbolj gledanimi programi so tako zabavne oddaje, resničnostni šovi in informativne oddaje kot tudi športni prenosi – od UEFA Lige prvakov do MotoGP, odbojkarskega ali košarkarskega prvenstva. Najbolj gledana televizijska vsebina v zgodovini pri nas pa je finale evropskega prvenstva v košarki leta 2017, ki je zabeležil kar 84-odstotni delež gledalcev pred televizorji," so v pojasnilu zapisali na POP TV, od koder pa nam podrobnejših podatkov o gledanosti oddaj niso posredovali.

Serija Primeri inšpektorja Vrenka zasedla prvo mesto

Iz RTV Slovenija so nam posredovali tudi podatke, katere oddaje so bile pri njih najbolj gledane v prvi četrtini letošnjega leta (do 31. marca). Na lestvici najbolj gledanih oddaj v prvih treh mesecih na RTV Slovenija so si gledalci prav tako prvih deset oddaj ogledali na prvem programu Televizije Slovenija.

Na prvem mestu je pristala epizoda tretje sezone serije Primeri inšpektorja Vrenka, ki je bila predvajana 2. marca letos in si jo je ogledalo 251.900 gledalcev. Serija je v tretji sezoni sicer obsegala le dve epizodi, kar je mnoge gledalce razočaralo. Na drugem in tretjem mestu sta pristali oddaji, ki si jih je največ ljudi ogledalo 15. marca, in sicer sta to oddaja Kaj dogaja? (234.300 gledalcev) in kviz Joker (231.400 gledalcev).

Četrto mesto je s 217.500 gledalci zasedla Tarča (6. februarja), sledi ji letošnja Ema (1. februarja) s 214.500 gledalci in na šestem mestu Zrcalo tedna (predvajana 2. marca letos) z 210.500 gledalci. Sedmo mesto v letošnjem letu najbolj gledanih oddaj na nacionalki je zasedel Zadnji odcep za Sarajevo s 195.600 gledalci (4. januarja), osmo Vem! s 190.900 gledalci (15. januar), deveto pa politično-informativna oddaja Politično s Tanjo Gobec (2. marca), ki si jo je ogledalo 189.900 gledalcev. Deseterico najbolje gledanih oddaj v prvih treh mesecih letošnjega leta zaokrožuje oddaja TV Dnevnik (predvajana 23. februarja), ki si jo je ogledalo 187 tisoč gledalcev.

Najbolj gledane vsebine so tiste, "v katerih nastopajo in dosegajo uspehe slovenski športniki"

Kot so pojasnili na RTV Slovenija, na njihovi televiziji med najbolj gledanimi vsebinami "prevladujejo športni prenosi, zlasti tisti, v katerih nastopajo in dosegajo uspehe slovenski športniki". "Pri tem pa je treba poudariti, da športni prenosi praviloma ne spadajo med redne programske formate, temveč predstavljajo enkratne dogodke oziroma projekte," so pojasnili.

Na nacionalno televizijo smo naslovili tudi vprašanje, katera oddaja je v zgoraj omenjenih časovnih okvirjih dosegla največji skok v gledanosti in številu gledalcev. Kot so pojasnili, je "največji skok gledanosti v februarju in marcu beležil termin, v katerem sta predvajani razvedrilni oddaji Japajade šov in Inkognito".

Na RTV Slovenija so o ukinitvah oddaj s sporeda ali o morebitnem predrugačenju oddaj zaradi premajhnega zanimanja pojasnili, da se odločitve o morebitnih spremembah, preoblikovanju ali ukinitvi oddaj sprejemajo v okviru priprave letnega programsko-produkcijskega načrta.

Med oddajami, ki imajo stabilno visoko gledanost, prevladujejo zabavni formati oddaj

"Med oddajami, ki dosegajo stabilno in visoko gledanost, izstopajo priljubljeni zabavni formati, kot sta novi oddaji Inkognito in Japajade šov, ter stalnica sobotnega večera kviz Joker, informativni oddaji TV Dnevnik in Tarča, ter satirična oddaja Kaj dogaja?," so pojasnili na RTV in dodali, da prav tako visoko gledanost redno dosegajo prenosi pomembnih športnih dogodkov, še posebej, ko v njih nastopajo slovenski športniki.

Katera oddaja je po gledanosti zasedla nehvaležno zadnje mesto?

Iz RTV so odgovorili še, da so po številu gledalcev najmanj gledane oddaje tiste, ki so predvajane v časovnih pasovih, ko je pred zasloni manj gledalcev. "Najnižji delež gledalcev pa imajo navadno oddaje, ki so namenjene zelo ozkim ciljnim publikam. V letu 2024 so tako najnižjo gledanost beležile oddaje: Mladi virtuozi, Koncert za violino in orkester in Ob 200-letnici simfonije št. 9," so nam še pojasnili v službi za komuniciranje RTV Slovenija.

Oglejte si še: