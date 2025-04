Slovenski glasbeniki in umetniki, med drugim Svetlana Makarovič, Maja Keuc, Matevž Šalehar - Hamo in Jadranka Juras, so skupaj z Gibanjem za pravice Palestincev na RTV Slovenija naslovili poziv, v katerem zahtevajo izključitev Izraela iz Evrovizije. Če se to ne bo zgodilo, pozivajo RTV Slovenija, da iz glasbenega tekmovanja izstopi.

V pozivu, ki ga je na RTV Slovenija posredovalo več kot 50 podpisanih glasbenikov in umetnikov skupaj z Gibanjem za pravice Palestincev, zahtevajo, da RTV Slovenija čim prej izvrši sklep sveta RTV in zahteva izključitev Izraela iz Evrovizije.

Pod poziv, ki so ga pripravili v Gibanju za pravice Palestincev, so se med drugim podpisali Jadranka Juras, Maja Keuc, Svetlana Makarovič, Zlatko, Drago Ivanuša, Zala Kralj, člani skupine Hamo & Tribute2Love, Peter Dekleva, Anže Zaveršnik, Uroš Škerl Kramberger ter skupine LPS (Last Pizza Slice), Astrid & The Scandals, Katalena, Panda. Vse podpisnike poziva lahko najdete na tej povezavi.

Gibanje za pravice Palestincev in podpisani so upravi in svetu RTV Slovenija poslali poziv, v katerem opozarjajo, "da sodelovanje Izraela na Evroviziji krši več evrovizijskih pravil in pravil Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Leta 2022 je EBU iz Evrovizije izključila Rusijo z razlogom, da bi v luči krizne situacije v Ukrajini ruska udeležba Evrovizijo spravila na slab glas, kar evrovizijska pravila prepovedujejo," so zapisali. Podpisniki menijo, da bi morali v skladu s pravili, ki jih zagovarja EBU, Izrael izključiti iz Evrovizije.

"EBU vedno znova dovoli Izraelu, da zlorablja Evrovizijo za politične namene"

"EBU vedno znova dovoli Izraelu, da zlorablja Evrovizijo za politične namene, čeprav evrovizijska pravila to prepovedujejo," so med drugim zapisali v pozivu. Dodali so, da EBU prav tako ni ukrepala, ko se je lani v Evrovizijo vmešal izraelski predsednik in zagotovil izraelsko sodelovanje na tekmovanju, čeprav je povsem očitno šlo za političen poseg v tekmovanje. "Eden izmed urednikov nacionalne televizije Kan je celo javno priznal, da Evrovizija za Izrael ni samo glasbeno tekmovanje, ampak prizorišče krepitve izraelskih interesov," so še zapisali v pozivu, ki so ga naslovili na RTV Slovenija.

Kot so še zapisali v pozivu, je RTV Slovenija na EBU lani naslovila poziv v zvezi z izraelsko udeležbo na Evroviziji, a EBU nanj ni niti odgovorila, iz česar je "jasno, da jih EBU ne jemlje resno, čeprav RTV Slovenija vsako leto za sodelovanje na Evroviziji iz davkoplačevalskega denarja plača drago pristojbino", so še prepričani podpisniki.

Podpisniki pozivajo RTV Slovenija, da izstopi iz Evrovizije, če Izrael ne bo izključen

Prav svet RTV Slovenija je lani decembra sklenil, da mora Slovenija pri EBU "nemudoma sprožiti zahtevo, da Izrael ne nastopi na izboru za pesem Evrovizije" in da mora o svojih prizadevanjih sproti obveščati javnost. Kot so zapisali podpisniki poziva, RTV javnosti ni obvestila, ali je to zahtevo dejansko sprožila in ali je nanjo prejela odziv, zato RTV Slovenija pozivajo, da čim prej izvrši sklep sveta RTV in zahteva izključitev Izraela iz Evrovizije. "Če Izrael ne bo izključen, RTV Slovenija pozivamo, da izstopi iz Evrovizije," so še jasni.