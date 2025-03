Ločuje se zmagovalec Evrovizije, žena ga obtožuje nasilja in nezvestobe

Švedskega popzvezdnika je v eksplozivnem zapisu na družbenih omrežjih njegova žena obtožila nasilja in "neskončne nezvestobe".

Pred slabima dvema tednoma je Måns Zelmerlöw, zmagovalec Evrovizije leta 2015, doživel veliko razočaranje na letošnjem švedskem izboru evrovizijskega predstavnika, kjer si je želel znova priboriti vstopnico za Evrovizijo. Veljal je za velikega favorita, nato pa pristal na drugem mestu, ob čemer ni skrival razočaranja.

Vihar pa je medtem divjal tudi v njegovem zasebnem življenju. Njegova žena, britanska igralka Ciara Janson je po dobrih petih letih zakona vložila zahtevo za ločitev, nato pa na Instagramu objavila zapis z vrsto hudih obtožb na račun Zelmerlöwa.

"Predolgo sem molčala in ščitila svojega bivšega moža," je zapisala: "Zdaj moram povedati svojo stran zgodbe in se postaviti zase."

Måns Zelmerlöw in Ciara Janson sta se spoznala leta 2016, tri leta pozneje pa poročila. Foto: Profimedia

"Ne morem več dopustiti, da moja družina živi v sovražnem okolju in da je izpostavljena zlorabi drog, čustvenemu in fizičnemu nasilju ter neskončni nezvestobi," je nadaljevala, nato pa dodala, da Zelmerlöwu kljub vsemu želi vse dobro in da upa, da si bo "poiskal pomoč, ki jo nujno potrebuje".

Eksplozivni zapis je čez nekaj časa izginil z njenega profila, namesto njega pa se je pojavila nova objava z le eno besedo: "Utišana."

Zelmerlöw zapisa ni komentiral, se je pa za švedske medije oglasila njegova odvetnica in dejala, da se pevec "zdaj osredotoča na dobrobit njunih otrok."

Måns Zelmerlöw in Ciara Janson sta se poročila leta 2019, v zakonu sta se jima rodila dva sinova, ona pa ima enega sina tudi iz prejšnjega razmerja.