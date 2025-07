Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger sta se po devetih letih zakona uradno ločila, je za nemški Bild potrdil odvetnik nekdanje teniške zvezdnice. Kot je povedal, so bile za konec zakona krive nepremostljive razlike, javnost pa je prosil za spoštovanje zasebnosti para in njunih otrok.

"Nadaljnjih izjav ne bo," je še poudaril odvetnik Christian Schertz, ki se je oglasil prvič po govoricah o njunem razhodu, ki so zaokrožile aprila. Da je njun zakon propadel, je bilo jasno, ko so se v javnosti pojavile fotografije nekdanjega nemškega nogometaša v družbi drugih žensk, še posebej zgovorne so bile zadnje, na katerih se poljublja z Bolgarko Silvo Kapitanov.

Najpomembnejši so otroci

Ana Ivanović, ki je teniški lopar postavila v kot pred devetimi leti, in Bastian Schweinsteiger sta bila eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih parov v svetu športa. Po dveh letih zveze sta se poročila leta 2016 v idiličnih Benetkah, v zakonu pa so se jima rodili trije sinovi. V javnosti sta se zadnjič pojavila skupaj lani septembra v Berlinu, marca letos pa je Ana na svojih družbenih omrežjih objavila še zadnje sodelovanje z njim.

Medtem ko je 40-letnik po ločitvi že našel novo ljubezen, slovita teniška igralka uživa v samskem življenju in svoj prosti čas najraje preživlja v družbi svojih otrok in prijateljev. Prav otroci 37-letnici Srbkinji pomenijo največ, zato jih ob koncu zakona z njihovim očetom ne želi izpostavljati pretirani pozornosti medijev in javnosti.

Preberite tudi: