Ukrajina mora imeti svobodo, da sama odloča o svoji usodi, so danes v skupni izjavi poudarili voditelji držav EU. Pred napovedanim srečanjem predsednikov ZDA in Rusije na Aljaski so opozorili, da lahko resnična mirovna pogajanja stečejo šele po prekinitvi ognja ali zmanjšanju sovražnosti.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.46 Voditelji EU: Ukrajina mora sama odločati o svoji usodi

7.46 Voditelji EU: Ukrajina mora sama odločati o svoji usodi

V izjavi, iz katere se je izvzela Madžarska, so voditelji pozdravili prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne, a poudarili, da mora biti vsak dogovor o miru v skladu z mednarodnim pravom. Pri tem so izpostavili, da se mednarodne meje ne smejo spreminjati s silo.

"Ukrajinski narod mora imeti svobodo, da sam odloča o svoji prihodnosti. Pot k miru v Ukrajini se ne more določiti brez Ukrajine," so sporočili voditelji.

EU bo Ukrajini še naprej stala ob strani in jo bo podpirala na poti do članstva v Uniji, piše v izjavi, objavljeni pred petkovim napovedanim srečanjem Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Visoka zunanja predstavnica EU Kaja Kallas je po ponedeljkovi izredni videokonferenci zunanjih ministrov EU dejala, da "dokler Rusija ne bo pristala na popolno in brezpogojno premirje, ne smemo niti razpravljati o kakršnemkoli popuščanju". Ob tem je napovedala nov paket sankcij proti Moskvi.