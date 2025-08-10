Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vojna v Ukrajini

Evropski voditelji: Odločanja o prihodnosti Ukrajine ni brez nje

Rusija, Ukrajina, vojna | "Poti miru v Ukrajini ni mogoče začrtati brez Ukrajine," piše v sporočilu, v katerem so voditelji poudarili svojo zavezanost načelu, da mednarodnih meja ni mogoče spreminjati s silo. | Foto Reuters

"Poti miru v Ukrajini ni mogoče začrtati brez Ukrajine," piše v sporočilu, v katerem so voditelji poudarili svojo zavezanost načelu, da mednarodnih meja ni mogoče spreminjati s silo.

Foto: Reuters

Voditelji šestih evropskih držav in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen so v skupnem sporočilu pred za petek napovedanim srečanjem ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina poudarili, da o prihodnosti Ukrajine ni mogoče odločati brez Ukrajine. Opozorili so še, da je treba ohranjati pritisk na Rusijo.

"Pozdravljamo prizadevanja predsednika Trumpa za končanje vojne v Ukrajini in smo jih pripravljeni podpreti na diplomatskem parketu ter obenem nadaljevati vojaško in finančno podporo Ukrajini," so v sporočilu zapisali francoski predsednik Emmanuel Macron, italijanska premierka Giorgia Meloni, nemški kancler Friedrich Merz, poljski premier Donald Tusk, britanski premier Keir Starmer in finski predsednik Alex Stubb ter predsednica komisije Ursula Von Der Leyen.

"Poti miru v Ukrajini ni mogoče začrtati brez Ukrajine," piše v sporočilu, v katerem so voditelji poudarili svojo zavezanost načelu, da mednarodnih meja ni mogoče spreminjati s silo.

"Ukrajina ima pravico izbire o svoji usodi"

Zavzeli so se tudi za to, da je sedanja frontna črta začetna točka pogajanj ter poudarili, da pogajanja lahko potekajo le v kontekstu premirja ali zmanjšanja sovražnosti.

Evropski voditelji so še zapisali, da mora diplomatska rešitev upoštevati vitalne varnostne interese Ukrajine in Evrope. "To vključuje robustna in kredibilna varnostna zagotovila, ki bodo Ukrajini omogočila obrambno svoje suverenosti in ozemeljske celovitosti. Ukrajina ima pravico izbire o svoji usodi," so zapisali.

Predsednika ZDA in Rusije se bosta v sešla 15. avgusta na Aljaski, na srečanju naj bi govorila o končanju vojne v Ukrajini. Srečanje naj bi potekalo brez ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Volodimir Zelenski
Novice Zelenski odločno: Tega ne bomo storili

Ta je sicer v soboto opozoril, da bo vsaka odločitev, ki jo bodo sprejeli brez Ukrajine, odločitev proti miru.

Trump je v petek dejal, da bo rešitev spora vključevala zamenjavo ozemelj, pri čemer podrobnosti ni navedel, dejal je le, da bo to v korist obeh strani.

V soboto ameriški predsednik sicer po poročanju tujih tiskovnih agencij ni izključil možnosti, da na srečanju na Aljaski sodeluje tudi Zelenski.

Ugrabljeni otroci
Novice Šokantni posnetki: Rusi v spletnem katalogu ponujajo ugrabljene ukrajinske otroke #video

