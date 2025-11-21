Francoski vojaški vrh je razburil javnost in politiko z izjemno ostro izjavo generala o pripravah na morebitno vojno z Rusijo. Fabien Mandon, novi načelnik generalštaba francoske vojske, je na kongresu županov v Parizu dejal, da mora biti Francija "pripravljena izgubiti svoje otroke", če želi obvarovati svojo suverenost in odvrniti rusko agresijo.

"Imamo znanje, imamo gospodarsko in demografsko moč, da odvrnemo režim v Moskvi," je poudaril general Fabien Mandon, ki je glavni vojaški svetovalec francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

"Kar nam manjka – in tu imate vi, župani, ključno vlogo –, je duh. Duh, ki sprejme, da bomo morali trpeti, če želimo zaščititi to, kar smo," je opozoril 56-letni general. Dodal je, da bo država v nevarnosti, če ne bo pripravljena na žrtve, vključno z življenji mladih vojakov, in na gospodarske posledice, ker bo imela prednost vojaška proizvodnja, poročajo francoski mediji.

General je opozoril, da se mora francoska vojska pripraviti na "preizkus" v naslednjih od treh do štirih letih, saj obstaja realna možnost, da bo Rusija poskušala razširiti vojno na evropska tla. Po njegovih besedah je "največja slabost Francije prav pomanjkanje volje za boj", kar je po njegovem mnenju nevarnejše od pomanjkanja orožja.

Izjava sprožila politični vihar

Izjava generala in nekdanjega pilota francoskih oboroženih sil je sprožila ostre odzive celotnega političnega spektra. Očitajo mu vojno hujskaštvo in nepotrebno zastraševanje mladih. Najostrejši je bil vodja skrajne levice Jean-Luc Mélenchon, ki je dejal, da se "popolnoma ne strinja" z generalom. "Ni njegova naloga, da poziva k vojnim pripravam, o katerih ni odločil nihče – ne predsednik, ne vlada, ne parlament," je opozoril. Podobno se je odzval tudi vodja komunistov Fabien Roussel, ki se strinja z nacionalno obrambo, ne pa z neznosno vojno retoriko. Louis Aliot iz Nacionalnega zbora pa je opozoril, da večina Francozov ni pripravljena umreti za Ukrajino.

Edini izrazitejši glas podpore je prišel od proevropskega politika Raphaëla Glucksmanna, ki je dejal, da general "upravičeno opozarja na stanje zanikanja in kapitulacije v francoski politiki".

Ministrica za obrambo Catherine Vautrin je stopila v bran Mandonu in poudarila, da so njegove besede "vojaški jezik vodje, ki vsak dan ve, da mladi vojaki tvegajo življenje za domovino". Dodala je, da je naloga države "storiti vse, da se izognemo vojni, a se hkrati pripraviti nanjo".

General Mandon je že oktobra v francoskem parlamentu opozoril, da mora biti francoska vojska pripravljena na spopad z Rusijo v od treh do štirih letih. Po njegovih besedah Rusija "ne pozna miru" in se pripravlja na konfrontacijo z Zahodom, kar potrjujejo tudi opozorila drugih evropskih obrambnih uradnikov, ki menijo, da bi lahko do agresije prišlo že pred letom 2030.