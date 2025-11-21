Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Petek,
21. 11. 2025,
19.23

Osveženo pred

14 ur, 49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,35

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija

Petek, 21. 11. 2025, 19.23

14 ur, 49 minut

Ukrajinski general razkril, koliko tujih plačancev se bori za Rusijo

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,35
Dmitro Usov | Ukrajinski general Dmitro Usov trdi, da je bilo v spopadih v Ukrajini ubitih približno 3.388 tujih plačancev, ki so se bojevali za Rusijo. | Foto Guliverimage

Ukrajinski general Dmitro Usov trdi, da je bilo v spopadih v Ukrajini ubitih približno 3.388 tujih plačancev, ki so se bojevali za Rusijo.

Foto: Guliverimage

Po analizi ukrajinskega generala Dmitra Usova se v ruski vojski v Ukrajini bojuje oziroma se je bojevalo 18 tisoč plačancev, ki prihajajo iz 128 držav. Od 18 tisoč tujih plačancev naj bi jih bilo skoraj 3.400 že mrtvih.

General Dmitro Usov, sekretar ukrajinskega koordinacijskega štaba za ravnanje z vojnimi ujetniki, je med konferenco Crimea Global v Kijevu dejal, da številka 18 tisoč plačancev vključujejo tako tiste, ki so se bojevali, kot tiste, ki se še vedno bojujejo za Moskvo, piše ameriški medij Defense Post.

Rusko globalno omrežje novačenja plačancev

Plačanci prihajajo iz 128 držav in nepriznanih ozemelj, med vojno pa jih je bilo ubitih približno 3.388. Usov je opozoril, da so pridobljeni borci del širše moskovske strategije za izgradnjo globalne mreže za rekrutiranje. To gradnjo je začela leta 2023, da bi nadomestila velike izgube na bojišču.

Kitajski vojak
Novice Kitajec, ki se je bojeval v ruski vojski, sporoča rojakom: Ne hodite v Rusijo

"Glavni motiv za večino teh plačancev je finančni dobiček," je dejal general in dodal, da so bili mnogi prevarani ali prisiljeni v služenje.

Upočasnitev ruskega rekrutiranja plačancev?

Usov je tudi povedal, da so usklajena prizadevanja med ukrajinskim koordinacijskim štabom, obrambno obveščevalno službo, zunanjim ministrstvom in zakonodajalci v zadnjem času upočasnila rusko rekrutiranje tujcev.

Lani je Severna Koreja poslala v Rusijo 12 tisoč svojih vojakov, da so se v ruskih uniformah bojevali proti Ukrajincem v spopadih v ruski regiji Kursk. V tem primeru torej ne gre za čiste plačance, ampak za sodelovanje med oblastema v Moskvi in Pjongjangu. Na simbolični fotografiji vidimo severnokorejske vojake na paradi v Severni Koreji. | Foto: Guliverimage Lani je Severna Koreja poslala v Rusijo 12 tisoč svojih vojakov, da so se v ruskih uniformah bojevali proti Ukrajincem v spopadih v ruski regiji Kursk. V tem primeru torej ne gre za čiste plačance, ampak za sodelovanje med oblastema v Moskvi in Pjongjangu. Na simbolični fotografiji vidimo severnokorejske vojake na paradi v Severni Koreji. Foto: Guliverimage

Kot primer vpliva je navedel Nepal, kjer je med letoma 2023 in 2024 skoraj tisoč državljanov podpisalo pogodbe z rusko vojsko, do oktobra 2025 pa se je to število zmanjšalo na le eno osebo.

Rusija se ne zmeni za svoje ujete plačance

Usov trdi, da Rusija še vedno kaže malo zanimanja za izmenjavo tujih vojnih ujetnikov, kljub temu da je Ukrajina na začetku invazije leta 2022 uvedla svoj formalni sistem izmenjave ujetnikov.

Nepal
Novice Vojščaki s Himalaje, ki jih Rusija uporablja kot topovsko hrano

"Rusija še ni zaprosila za nobenega tujega državljana za izmenjavo, razen državljanov Severne Koreje," je pojasnil Usov.

Trenutno Ukrajina ponuja tujim borcem možnost prostovoljne predaje prek svojega programa "Želim živeti", ki ga je Usov opisal kot praktično edino možnost, da rešijo svoja življenja, še piše Defense Post.

Volodimir Zelenski, vrh EU
Novice Srhljivo navodilo severnokorejskim vojakom #video
Severnokorejski vojaki
Novice Ruska reka, ki je rdeča od krvi severnokorejskih vojakov?
Vojaki
Novice Ruski vojaki besni na severnokorejske: "Imajo je**** TV, medtem ko smo mi do vratu v dr***" #video
severnokorejski vojaki, vojska, Sverna Koreja
Novice Seul: Severnokorejski vojaki se od sredine januarja ne borijo v Kursku
severnokorejski vojak, zajetje, Ukrajina, Rusija, Kursk
Novice Prvi severnokorejski vojak, ki so ga zajeli Ukrajinci, naj bi umrl
Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.