Ukrajinski general razkril, koliko tujih plačancev se bori za Rusijo

Po analizi ukrajinskega generala Dmitra Usova se v ruski vojski v Ukrajini bojuje oziroma se je bojevalo 18 tisoč plačancev, ki prihajajo iz 128 držav. Od 18 tisoč tujih plačancev naj bi jih bilo skoraj 3.400 že mrtvih.

General Dmitro Usov, sekretar ukrajinskega koordinacijskega štaba za ravnanje z vojnimi ujetniki, je med konferenco Crimea Global v Kijevu dejal, da številka 18 tisoč plačancev vključujejo tako tiste, ki so se bojevali, kot tiste, ki se še vedno bojujejo za Moskvo, piše ameriški medij Defense Post.

Rusko globalno omrežje novačenja plačancev

Plačanci prihajajo iz 128 držav in nepriznanih ozemelj, med vojno pa jih je bilo ubitih približno 3.388. Usov je opozoril, da so pridobljeni borci del širše moskovske strategije za izgradnjo globalne mreže za rekrutiranje. To gradnjo je začela leta 2023, da bi nadomestila velike izgube na bojišču.

"Glavni motiv za večino teh plačancev je finančni dobiček," je dejal general in dodal, da so bili mnogi prevarani ali prisiljeni v služenje.

Upočasnitev ruskega rekrutiranja plačancev?

Usov je tudi povedal, da so usklajena prizadevanja med ukrajinskim koordinacijskim štabom, obrambno obveščevalno službo, zunanjim ministrstvom in zakonodajalci v zadnjem času upočasnila rusko rekrutiranje tujcev.

Lani je Severna Koreja poslala v Rusijo 12 tisoč svojih vojakov, da so se v ruskih uniformah bojevali proti Ukrajincem v spopadih v ruski regiji Kursk. V tem primeru torej ne gre za čiste plačance, ampak za sodelovanje med oblastema v Moskvi in Pjongjangu. Na simbolični fotografiji vidimo severnokorejske vojake na paradi v Severni Koreji. Foto: Guliverimage

Kot primer vpliva je navedel Nepal, kjer je med letoma 2023 in 2024 skoraj tisoč državljanov podpisalo pogodbe z rusko vojsko, do oktobra 2025 pa se je to število zmanjšalo na le eno osebo.

Rusija se ne zmeni za svoje ujete plačance

Usov trdi, da Rusija še vedno kaže malo zanimanja za izmenjavo tujih vojnih ujetnikov, kljub temu da je Ukrajina na začetku invazije leta 2022 uvedla svoj formalni sistem izmenjave ujetnikov.

"Rusija še ni zaprosila za nobenega tujega državljana za izmenjavo, razen državljanov Severne Koreje," je pojasnil Usov.

Trenutno Ukrajina ponuja tujim borcem možnost prostovoljne predaje prek svojega programa "Želim živeti", ki ga je Usov opisal kot praktično edino možnost, da rešijo svoja življenja, še piše Defense Post.