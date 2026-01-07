V ZDA umrl nekdanji vohun za Sovjetsko zvezo in Rusijo Aldrich Ames

V zveznem zaporu v Marylandu je v torek v 84. letu starosti umrl nekdanji uslužbenec ameriške obveščevalne agencije Cia Aldrich Ames, ki je več let skrivaj delal za Sovjetsko zvezo, kasneje pa tudi Rusijo, poroča televizija CBS. Leta 1994 so ga aretirali in obsodili na dosmrtno zaporno kazen.

Od leta 1985, ko je agentom sovjetske obveščevalne službe KGB za 50 tisoč dolarjev izdal nekaj sovjetskih obveščevalcev, ki so delali za Cio, pa do aretacije leta 1994 naj bi Sovjetom in Rusom izdal imena najmanj desetih dvojnih agentov, od katerih jih je Moskva osem usmrtila.

Kompromitiral naj bi tudi več kot sto ameriških obveščevalnih operacij. Moskvi je posredoval tudi velike količine občutljivih informacij o ameriški zunanji, obrambni in varnostni politiki.

Na veliko zapravljal, a ga niso razkrinkali

Ames si je z denarjem Moskve financiral razkošno življenje, nadrejeni pa ga niso ujeli, čeprav je nenadoma začel zapravljati velike vsote denarja, dajal pa je tudi zavajajoče odgovore na detektorjih laži.

Amesov oče je bil prav tako zaposlen pri Cii, sam pa se je obveščevalni agenciji pridružil leta 1962. Prvič se je poročil leta 1979 s sodelavko, nekaj let je delal v Turčiji, kjer je skušal novačiti sovjetske agente, nato se je ločil, v 80. letih prejšnjega stoletja pa je deloval po Latinski Ameriki. Tedaj je imel težave z alkoholizmom.

Cia njegovih težav ni opazila, so pa jih pri KGB, kjer so ga prepričali o sodelovanju za denar. Kolegom je zatrdil, da lahko zapravlja, ker se je drugič bogato poročil.

Leta 1994 so ga aretirali skupaj z ženo Rosario Ames, ki je bila obsojena na pet let zapora, ker ga ni prijavila, čeprav je vedela, kako služi denar. Foto: Guliverimage