Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
7. 1. 2026,
8.10

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
dosmrtni zapor Rusija Sovjetska zveza ZDA vohuni uslužbenec cia

Sreda, 7. 1. 2026, 8.10

1 ura, 17 minut

V ZDA umrl nekdanji vohun za Sovjetsko zvezo in Rusijo Aldrich Ames

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Aldrich Ames, nekdanji uslužbenec ameriške obveščevalne agencije Cia | V pogovoru za New York Times je po aretaciji razložil, da je delal za Moskvo le zaradi denarja in ker je ugotovil, da grožnja Sovjetske zveze nikoli ni bila tako velika, kot je to trdil uradni Washington. | Foto Guliverimage

V pogovoru za New York Times je po aretaciji razložil, da je delal za Moskvo le zaradi denarja in ker je ugotovil, da grožnja Sovjetske zveze nikoli ni bila tako velika, kot je to trdil uradni Washington.

Foto: Guliverimage

V zveznem zaporu v Marylandu je v torek v 84. letu starosti umrl nekdanji uslužbenec ameriške obveščevalne agencije Cia Aldrich Ames, ki je več let skrivaj delal za Sovjetsko zvezo, kasneje pa tudi Rusijo, poroča televizija CBS. Leta 1994 so ga aretirali in obsodili na dosmrtno zaporno kazen.

Od leta 1985, ko je agentom sovjetske obveščevalne službe KGB za 50 tisoč dolarjev izdal nekaj sovjetskih obveščevalcev, ki so delali za Cio, pa do aretacije leta 1994 naj bi Sovjetom in Rusom izdal imena najmanj desetih dvojnih agentov, od katerih jih je Moskva osem usmrtila.

Kompromitiral naj bi tudi več kot sto ameriških obveščevalnih operacij. Moskvi je posredoval tudi velike količine občutljivih informacij o ameriški zunanji, obrambni in varnostni politiki.

Na veliko zapravljal, a ga niso razkrinkali 

Ames si je z denarjem Moskve financiral razkošno življenje, nadrejeni pa ga niso ujeli, čeprav je nenadoma začel zapravljati velike vsote denarja, dajal pa je tudi zavajajoče odgovore na detektorjih laži.

Amesov oče je bil prav tako zaposlen pri Cii, sam pa se je obveščevalni agenciji pridružil leta 1962. Prvič se je poročil leta 1979 s sodelavko, nekaj let je delal v Turčiji, kjer je skušal novačiti sovjetske agente, nato se je ločil, v 80. letih prejšnjega stoletja pa je deloval po Latinski Ameriki. Tedaj je imel težave z alkoholizmom.

Cia njegovih težav ni opazila, so pa jih pri KGB, kjer so ga prepričali o sodelovanju za denar. Kolegom je zatrdil, da lahko zapravlja, ker se je drugič bogato poročil. 

Leta 1994 so ga aretirali skupaj z ženo Rosario Ames, ki je bila obsojena na pet let zapora, ker ga ni prijavila, čeprav je vedela, kako služi denar. | Foto: Guliverimage Leta 1994 so ga aretirali skupaj z ženo Rosario Ames, ki je bila obsojena na pet let zapora, ker ga ni prijavila, čeprav je vedela, kako služi denar. Foto: Guliverimage

Hakyung Lee, dosmrtni zapor, umor, otroci, Nova Zelandija
Novice Umorila otroka in ju skrila v kovček. Obsojena na dosmrtni zapor. #video
pacient v bolnišnici
Novice V Nemčiji zaradi umora desetih pacientov na dosmrtni zapor obsodili negovalca
Bolu, požar, Turčija, smučarsko središče, hotel, žrtve
Novice V Turčiji zaradi požara v smučarskem letovišču obsojenih 11 ljudi
Francija policija
Novice Alžirko v Franciji obsodili na dosmrtni zapor zaradi umora deklice
dosmrtni zapor Rusija Sovjetska zveza ZDA vohuni uslužbenec cia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.