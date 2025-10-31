Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

31. 10. 2025
15.56

V Turčiji zaradi požara v smučarskem letovišču obsojenih 11 ljudi

Na. R., STA

Bolu, požar, Turčija, smučarsko središče, hotel, žrtve

Foto: Reuters

Turško sodišče je danes obsodilo 11 ljudi na dosmrtno zaporno kazen zaradi januarskega požara v luksuznem smučarskem letovišču, v katerem je umrlo 78 ljudi, med njimi okoli 30 otrok. Med obtoženimi je tudi lastnik hotela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V priljubljenem smučarskem središču v turški provinci Bolu je januarja izbruhnil požar, v katerem je umrlo 78 ljudi, 137 je bilo poškodovanih. Zagorelo je v 12-nadstropnem hotelu Grand Kartal.

Pristojne oblasti so med preiskavo dogodka ugotovile, da v noči požara ni deloval požarni alarm in da nekateri plinski aparati niso ustrezali varnostnim normam.

Turško sodišče je danes zaradi požara obsodilo 11 oseb na dosmrtno zaporno kazen, med obsojenimi je več članov upravnega odbora hotela in njegov lastnik. Obsojena sta bila tudi namestnik župana občine Bolu in lokalni poveljnik gasilcev.

