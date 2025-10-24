Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
24. 10. 2025,
8.31

Osveženo pred

24 minut

Tragedija v Indiji: po trčenju potniki živi zgoreli v avtobusu #video

V Indiji se je zgodaj zjutraj zgodila tragična nesreča, ko je potniški avtobus po trku z motorjem zagorel. V gorečem avtobusu je umrlo najmanj 25 ljudi, več je ranjenih.

Ogenj je po trčenju avtobusa in motorja luksuzni avtobus, ki je drvel po avtocesti blizu okrožja Kurnul v zvezni državi Andra Pradeš, zajel v nekaj minutah, v njem pa je ujetih ostalo več potnikov. 

Nekaterim je uspelo razbiti okna in se rešiti z lažjimi poškodbami, drugi pa so zgoreli, preden je lahko prispela pomoč, je povedal višji policijski uradnik Vikrant Patil.

Avtobus s 44 potniki, med katerimi jih je veliko spalo, je potoval med mestoma Hiderabad v zvezni državi Telangana in Bengaluru v zvezni državi Karnataka.

Patil je še dejal, da so rešili 15 ljudi, ki so jih že sprejeli v bolnišnico.

Nesreča se je zgodila v vasi Činatekuru blizu Kurnula, približno 210 kilometrov južno od Hiderabada.

