Tragedija v Indiji: po trčenju potniki živi zgoreli v avtobusu #video

V Indiji se je zgodaj zjutraj zgodila tragična nesreča, ko je potniški avtobus po trku z motorjem zagorel. V gorečem avtobusu je umrlo najmanj 25 ljudi, več je ranjenih.

Ogenj je po trčenju avtobusa in motorja luksuzni avtobus, ki je drvel po avtocesti blizu okrožja Kurnul v zvezni državi Andra Pradeš, zajel v nekaj minutah, v njem pa je ujetih ostalo več potnikov.

Nekaterim je uspelo razbiti okna in se rešiti z lažjimi poškodbami, drugi pa so zgoreli, preden je lahko prispela pomoč, je povedal višji policijski uradnik Vikrant Patil.

Avtobus s 44 potniki, med katerimi jih je veliko spalo, je potoval med mestoma Hiderabad v zvezni državi Telangana in Bengaluru v zvezni državi Karnataka.

Patil je še dejal, da so rešili 15 ljudi, ki so jih že sprejeli v bolnišnico.

Nesreča se je zgodila v vasi Činatekuru blizu Kurnula, približno 210 kilometrov južno od Hiderabada.