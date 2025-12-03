Sreda, 3. 12. 2025, 8.32
47 minut
V stanovanjski hiši izbruhnil požar, starejšo osebo so z balkona rešili gasilci
Ljubljanski policisti so bili v torek okoli 14. ure obveščeni o požaru v stanovanjski hiši na območju Šmarce pri Kamniku. V stanovanju je bila starejša oseba, ki so jo z balkona rešili gasilci in jo predali v zdravniško oskrbo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Požar je izbruhnil v kuhinji in zajel celoten prostor. Gasilci so ogenj pogasili, nastalo je za več tisoč evrov materialne škode.
V času požara je bila v stanovanju starejša oseba. Najprej so ji pomagali občani, nato pa so jo z balkona rešili gasilci in jo predali v nadaljnjo zdravstveno oskrbo. Kot so sporočili s PU Ljubljana, oseba ni bila poškodovana.
Vzrok in okoliščine požara še niso znane, saj kriminalistična preiskava še poteka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policije.