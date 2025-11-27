Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Četrtek,
27. 11. 2025,
15.05

Četrtek, 27. 11. 2025, 15.05

1 ura, 5 minut

V Zagrebu gori skladišče gum, poškodovanih več ljudi

Na. R., STA

gasilci, Hrvaška, požar, ogenj | Gašenje ognja še poteka, nad območjem, kjer gori, pa se vije gost črn dim, poročajo hrvaški mediji. Fotografija zagrebških gasilcev je simbolična. | Foto Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Gašenje ognja še poteka, nad območjem, kjer gori, pa se vije gost črn dim, poročajo hrvaški mediji. Fotografija zagrebških gasilcev je simbolična.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

V skladišču gum na vzhodu Zagreba je danes okoli 13. ure izbruhnil požar, v katerem je bilo po prvih informacijah poškodovanih več ljudi.

Ogenj je izbruhnil v skladišču gum v naselju Sesvete na vzhodu mesta. Gasilci so obvestilo o požaru prejeli nekaj po 13. uri, na gašenje pa so poslali 13 gasilskih vozil.

Ker so zagorele gume, se je ogenj hitro razširil. Videti je mogoče tudi plamene, so pojasnili zagrebški gasilci za hrvaške medije. Potrdili so tudi, da je bilo v požaru poškodovanih več delavcev, zaradi česar so poklicali prvo pomoč.

Po dosedanjih informacijah, ki jih navaja Večernji list, so pregledali dva delavca, ki pa sta dobro.

