V Zagrebu gori skladišče gum, poškodovanih več ljudi

V skladišču gum na vzhodu Zagreba je danes okoli 13. ure izbruhnil požar, v katerem je bilo po prvih informacijah poškodovanih več ljudi.

Ogenj je izbruhnil v skladišču gum v naselju Sesvete na vzhodu mesta. Gasilci so obvestilo o požaru prejeli nekaj po 13. uri, na gašenje pa so poslali 13 gasilskih vozil.

Strašan požar u Sesvetama: Gori skladište guma, ima ozlijeđenih - https://t.co/Qx3fUJuUMR pic.twitter.com/hQP12oHtsy — Zagrebinfo (@zagreb_info) November 27, 2025

Ker so zagorele gume, se je ogenj hitro razširil. Videti je mogoče tudi plamene, so pojasnili zagrebški gasilci za hrvaške medije. Potrdili so tudi, da je bilo v požaru poškodovanih več delavcev, zaradi česar so poklicali prvo pomoč.

Strašne scene iz Sesveta: Više je ozlijeđenih u velikom požaru! https://t.co/kb5ZcoEL2b — 24sata (@24sata_HR) November 27, 2025

Po dosedanjih informacijah, ki jih navaja Večernji list, so pregledali dva delavca, ki pa sta dobro.