Š. L.

29. 3. 2026,
16.38

11 minut

Nedelja, 29. 3. 2026, 16.38

Hrvaško pretresa afera: Pavlek pobegnil v Turčijo, na delu Interpol

Vedran Pavlek | Vedran Pavlek naj bi se nahajal v Turčiji. | Foto Sportida

Hrvaško še naprej pretresa škandal v povezavi s tamkajšnjo smučarsko zvezo (HSS). Minister za notranje zadeve Davor Božinović je sporočil, da je bil za nekdanjim predsednikom HSS, Vedranom Pavlekom, ki je medtem pobegnil v Turčijo ni dosegljiv hrvaškim oblastem, povezan pa je z dvigom skoraj 30 milijonov evrov iz HSS, izdan Interpolov nalog za prijetje.

Kot poroča Index, je reiskovalni sodnik zagrebškega okrožnega sodišča odredil enomesečni predobravnavni pripor za Pavleka in še štiri od skupno šestih osumljencev. Preiskovalci sumijo, da je bilo iz Hrvaške smučarske zveze v približno desetletju izčrpanih skoraj 30 milijonov evrov z domnevno fiktivnimi posli prek tujih podjetij. Hrvaški mediji med drugim poročajo, da naj bi nekatera sredsta porabili tudi za luksuzne nakupe. 

Po navedbah Uskoka je Pavlek ustanovil kriminalno združbo, ki je delovala prek podjetij v Zagrebu, Avstriji, Liechtensteinu, Monaku, Španiji, Rusiji, Madžarski, Švici, Srbiji, San Marinu, Slovaški in Italiji, zdaj že nekdanji direktor HSS pa je kot lastnik monegaškega in španskega podjetja povezal podjetje osebe iz Saint Kittsa in Nevisa, ki je medtem že pokojna. Sumijo tudi, da se je Pavlek z zaenkrat neznanimi osebami, ki dejansko upravljajo poslovanje več podjetij, dogovoril, da bodo HSS izdajali račune za storitve, ki jih niso nikoli opravili, ne da bi sklenili kakršne koli pogodbe in za katere je HSS plačal, nato pa so od teh podjetij izvlekli denar. Na ta način je bilo z računa HSS neutemeljeno izplačanih najmanj 29.895.815 evrov.

Vedran Pavlek naj bi si s sredstvi HSS med drugim zgradil tudi vilo na Ibizi. | Foto: Guliverimage Vedran Pavlek naj bi si s sredstvi HSS med drugim zgradil tudi vilo na Ibizi. Foto: Guliverimage

Kot poroča HRT, je bil pripor odrejen tudi za nekdanjega generalnega sekretarja HSS Damirja Raosa, direktorico računovodskega podjetja, ki je delalo za HSS, Boženo Meić Hrvoj , slovaško državljanko Martino Strezenicki in Georga Mauserja, avstrijskega in lihtenštajnskega državljana, ki je nedostopen hrvaškemu pravosodju.

Kot je sodišče izvedelo, je bil Pavleku, ki je v Turčiji, odrejen pripor zaradi pobega, nato pa zaradi nevarnosti vplivanja na priče in nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja. Tožilec USKOK-a Tonći Petković je potrdil, da je Pavlek na begu in da bo tožilstvo po prejemu sklepa o priporu izdalo nalog za prijetje in sprejelo ukrepe za njegovo privedbo na Hrvaško kot obdolženca v tej zadevi, še poroča hrvaški portal.

Pavlekova odvetnica Laura Valković je dejala, da meni, da ni podlage za odreditev pripora za njenega klienta, in poudarila, da dejstvo, da je zunaj Hrvaške, ne pomeni, da je na begu. "Gospod Pavlek ni na begu. Dejstvo je, da ni na ozemlju Hrvaške. Dejstvo je, da so hrvaški pravosodni organi včeraj začeli ukrepati, dejstvo je, da o tem ni vedel ničesar. Zato je težko sklepati, da je na begu. Prav tako ni nevarnosti vplivanja na priče, ker ni sodil niti kakorkoli stopil v stik z nobeno od prič, prav tako ni nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja, ne zaseda več nobene funkcije," je dejala odvetnica.

Preberite še:

Podražitev, bankovci, evri, denar
Sportal Hrvaški šport pretresa velika korupcijska afera
Vedran Pavlek
Sportal Po hudi aferi na Hrvaškem odstopil Vedran Pavlek
