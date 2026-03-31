Torek, 31. 3. 2026, 12.44

Las Vegas bo gostitelj 63. super bowla

Superbowl 2021 | Las Vegas bo gostitelj 63. super bowla. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Las Vegas bo gostil finale lige ameriškega nogometa NFL v sezoni 2028/29, je sporočilo vodstvo tekmovanja. To bo 63. (LXIII) super bowl v zgodovini in drugi na stadionu Allegiant, potem ko so na prvem leta 2024 slavili Kansas City Chiefs.

Pred dobrima dvema letoma so igralci Kansasa na čelu s podajalcem Patrickom Mahomesom šele po podaljšku premagali San Francisco 49ers s 25:22.

"Navdušeni smo, ker se bo super bowl vrnil v Las Vegas in vnovič ponudil izjemno izkušnjo navijačem v mestu, ki slovi kot eno največjih športnih in zabaviščnih destinacij," je v izjavi za javnost dejal komisar lige NFL Roger Goodell.

Naslednji super bowl bo leta 2027 v Los Angelesu, leto kasneje pa ga bo gostila Atlanta. To sezono je v 60. finalu lige NFL slavilo moštvo Seattle Seahawks, ki je z 29:13 premagalo New England Patriots.

Kenneth Walker III
Sportal MVP finala lige NFL iz Seattla v Kansas City

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.