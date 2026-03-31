"Ne glede na to, kako močno me neka stvar udari, vedno bom našla način, da se poberem," je na družbenem omrežju zapisala 41-letna ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, ki mesec in pol po grdem padcu in težji poškodbi že dela prve korake ob pomoči bergel.

"Korak za korakom," je v ponedeljek zvečer na družbenem omrežju Instagram zapisala Lindsey Vonn in ob tem dodala videoposnetek prvih korakov ob pomoči bergel po hudem padcu na smuku na olimpijskih igrah v Cortini d`Ampezzo.

41-letnica je ob padcu utrpela kompleksen zlom golenice, prestala več operativnih posegov in počasi začela pot okrevanja.

"Ne glede na to, kako močno me neka stvar udari, vedno bom našla način, da se spet poberem," je še dodala Američanka, ki ima na desni nogi številne brazgotine, na levi pa še vedno nosi poseben oporni čevelj.

Preberite še: