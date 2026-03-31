Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Natisni članek

Torek, 31. 3. 2026, 12.30

Prvi koraki ob pomoči bergel

Prvi koraki neumorne Lindsey Vonn: Vedno bom našla način, da se poberem

Lindsey Vonn | Lindsey Vonn | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

"Ne glede na to, kako močno me neka stvar udari, vedno bom našla način, da se poberem," je na družbenem omrežju zapisala 41-letna ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, ki mesec in pol po grdem padcu in težji poškodbi že dela prve korake ob pomoči bergel.

Vedran Pavlek
Sportal Nov pretres v smučanju: kam je izginilo 20 tisoč dolarjev?
Lindsey Vonn
Sportal "Bila je velika nevarnost, da bo izgubila nogo"

"Korak za korakom," je v ponedeljek zvečer na družbenem omrežju Instagram zapisala Lindsey Vonn in ob tem dodala videoposnetek prvih korakov ob pomoči bergel po hudem padcu na smuku na olimpijskih igrah v Cortini d`Ampezzo. 

41-letnica je ob padcu utrpela kompleksen zlom golenice, prestala več operativnih posegov in počasi začela pot okrevanja. 

"Ne glede na to, kako močno me neka stvar udari, vedno bom našla način, da se spet poberem," je še dodala Američanka, ki ima na desni nogi številne brazgotine, na levi pa še vedno nosi poseben oporni čevelj.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
