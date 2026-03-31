V Mestni občini Ljubljana bodo po besedah župana Zorana Jankovića glede incidenta, ki naj bi se na območju gradnje kanala C0 pri hipodromu Stožice zgodil v petek, počakali na ugotovitve policije. "Projekt se izvaja naprej in bo končan aprila. Takrat ga bomo s sodelavci predstavili vsi trije župani občin, ki v njem sodelujemo," je napovedal.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal ljubljanski župan Zoran Janković, imajo na lokaciji, kjer naj bi varnostniki v petek enega od lastnikov zemljišč nasilno odstranili z zemljišča, pravico graditi. "Pravico graditi imamo od vseh 58 lastnikov zemljišč, drugače ne bi dobili gradbenega dovoljenja," je dodal.

Da je bilo območje gradnje v petek ob 5. uri zjutraj zavarovano z ograjo, dokazuje fotografija, ki jo je prejel, je navedel. Varnostno službo pa je najel izvajalec del. Tako bodo glede tega, kaj se je takrat zgodilo, počakali na poročilo policije, ki je bila na kraju dogodka, je napovedal.

V tem projektu so imeli 28 inšpekcijskih nadzorov, ki po njegovih navedbah niso pokazali niti ene napake. "Nimam nič proti temu, da je opozicija proti, močno pa nasprotujem temu, da strašijo ljudi. Ko bo projekt končan, bo voda še bolj čista in varovana," je dejal in ponovil, da so z njim zaprli 20 tisoč greznic, zdaj jih bodo še 6.500.

Na gradbišču zadnjega dela kanalizacijskega kanala C0 pri hipodromu Stožice se je v petek zjutraj po trditvah enega od lastnikov zemljišč zgodil fizični obračun, saj naj bi ga varnostniki napadli in nasilno odpeljali z zemljišča, nato naj bi fizično obračunali z njegovim bratrancem.

Ministrstvo: Gradbeno dovoljenje za zadnji odsek še ni pravnomočno

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v petek za STA pojasnilo, da gradbeno dovoljenje za zadnji odsek kanala C0 še ni pravnomočno, ker se lahko lastniki zemljišč še vedno pritožijo na upravno sodišče. Ker je ministrstvo pritožbe lastnikov zemljišč na gradbeno dovoljenje za zadnji odsek zavrnilo, pa velja, da je gradbeno dovoljenje dokončno.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Za projekt je občina dobila okoli 69 milijonov evrov evropskih sredstev in okoli 12 milijonov evrov državnih. Preostalo prispevajo občine Ljubljana, Vodice in Medvode.