Zaradi požara v hotelu v Mali Nedelji evakuirali 70 ljudi

V hotelu v Mali Nedelji je v ponedeljek zgodaj zjutraj izbruhnil požar, v katerem ni bil nihče poškodovan, iz objekta so evakuirali približno 70 ljudi. Nastalo je za približno 100 tisoč evrov škode. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v kleti hotela, kjer je skladišče. Vzrok požara še ni potrjen, tuja krivda je za zdaj izključena.

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so bili o požaru obveščeni ob 5.33 zjutraj. Na kraj so takoj odšli gasilci in policisti, ki so zavarovali območje in izvedli evakuacijo gostov.

Zagorelo naj bi v skladišču v kleti

Po prvih ugotovitvah je zagorelo v skladišču v kleti hotela, vzrok požara pa še ni znan. Kriminalisti ga še preiskujejo, a za zdaj po zbranih obvestilih tujega vzroka ne zaznavajo. Po nestrokovni oceni je nastalo za približno 100 tisoč evrov gmotne škode.

Med intervencijo so iz objekta evakuirali približno 70 ljudi, nihče pa ni utrpel poškodb. Po končanih postopkih in ugotovitvah o vzroku bodo kriminalisti zadevo s poročilom odstopili pristojnemu tožilstvu, so še sporočili s PU Murska Sobota.

Še en požar v Prekmurju

Policisti so bili v ponedeljek zjutraj obveščeni tudi o požaru v kurilnici v Puževcih v Prekmurju. Po prvih podatkih je tam zagorelo najverjetneje zaradi napake na električni napeljavi kurilne naprave. Tudi v tem primeru so izključili tujo krivdo, škoda pa je ocenjena na približno 15 tisoč evrov.