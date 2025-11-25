Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
A. Ž., STA

Torek,
25. 11. 2025,
14.34

hotel gasilci požar Murska Sobota

Zaradi požara v hotelu v Mali Nedelji evakuirali 70 ljudi

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Gaja Hanuna

V hotelu v Mali Nedelji je v ponedeljek zgodaj zjutraj izbruhnil požar, v katerem ni bil nihče poškodovan, iz objekta so evakuirali približno 70 ljudi. Nastalo je za približno 100 tisoč evrov škode. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v kleti hotela, kjer je skladišče. Vzrok požara še ni potrjen, tuja krivda je za zdaj izključena.

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so bili o požaru obveščeni ob 5.33 zjutraj. Na kraj so takoj odšli gasilci in policisti, ki so zavarovali območje in izvedli evakuacijo gostov.

Zagorelo naj bi v skladišču v kleti

Po prvih ugotovitvah je zagorelo v skladišču v kleti hotela, vzrok požara pa še ni znan. Kriminalisti ga še preiskujejo, a za zdaj po zbranih obvestilih tujega vzroka ne zaznavajo. Po nestrokovni oceni je nastalo za približno 100 tisoč evrov gmotne škode.

Tamara Sunarić
Novice Požar uničil podjetje Smarti Book: "Čez noč je izginilo vse, kar sem gradila leta"

Med intervencijo so iz objekta evakuirali približno 70 ljudi, nihče pa ni utrpel poškodb. Po končanih postopkih in ugotovitvah o vzroku bodo kriminalisti zadevo s poročilom odstopili pristojnemu tožilstvu, so še sporočili s PU Murska Sobota.

Še en požar v Prekmurju

Policisti so bili v ponedeljek zjutraj obveščeni tudi o požaru v kurilnici v Puževcih v Prekmurju. Po prvih podatkih je tam zagorelo najverjetneje zaradi napake na električni napeljavi kurilne naprave. Tudi v tem primeru so izključili tujo krivdo, škoda pa je ocenjena na približno 15 tisoč evrov.

hotel gasilci požar Murska Sobota
