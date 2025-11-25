Zvezdnico filmov Ameriška pita Taro Reid so v nedeljo ponoči iz hotela v Chicagu odnesli na nosilih in jo z reševalnim vozilom prepeljali v bližnjo bolnišnico. Kot je razvidno s pretresljivega posnetka, ki ga je posnela očividka, je bila 50-letnica vidno omamljena, zato so jo posedli na voziček, s katerega je potem padla. Igralka trdi, da je bila za njeno stanje kriva droga, ki so ji jo v pijačo podtaknili v hotelskem baru.

Da so iz hotela DoubleTree v Chicagu nekaj minut po polnoči z reševalnim vozilom odpeljali bolno osebo, so potrdili tudi na policiji.

S posnetka, ki ga je očividka posredovala portalu TMZ, je razvidno, da je vidno omamljeni igralki pomagalo več posameznikov in jo posedlo na transportni voziček. "Odpeljali vas bomo v vašo sobo, prav?" je slišati besede enega od njih, medtem ko se igralka zmedeno ozira naokoli in govori nerazločno. V nadaljevanju je z vozička padla, zato so jo reševalci premestili na nosila, na katerih so jo odnesli iz hotela. Z reševalnim vozilom so jo nato odpeljali v bližnjo bolnišnico.

Očividka je za omenjeni portal povedala, da je pred prihodom reševalcev igralka kričala. "Ne veste, kdo sem. Slavna sem. Sem igralka," naj bi med drugim dejala.

Na policiji njene prijave niso prejeli

Reid je za TMZ pojasnila, da se je v soboto pozno zvečer prijavila v hotelsko sobo, nato pa odšla v hotelski bar na pijačo. To je naročila, nato pa v avli naletela na več youtuberjev, eden od njih je šel z njo kadit. Ko se je vrnila v bar, je opazila, da je bil kozarec vina, ki ga je naročila, prekrit s prtičkom. Tega je odstranila in pijačo spila. Po tem se ne spomni ničesar več, le da se je znašla v bolnišnici.

Njena predstavnica je kasneje pojasnila, da so igralki v hotelskem baru v pijačo podtaknili drogo, incident pa je že prijavila policiji: "Tara okreva in v tem travmatičnem času prosi za zasebnost. Prav tako poziva vse, naj bodo previdni, pazijo na svoje pijače in jih nikoli ne puščajo brez nadzora, saj se to lahko zgodi vsakomur. Nadaljnjih izjav ne bo dajala." Čeprav igralka trdi, da je bila omamljena, so na policiji pojasnili, da njene prijave niso prejeli, prav tako ob zabeleženju incidenta nihče ni omenil zastrupitve z drogo.

Tara Reid je zaslovela z vlogo Vicky Lathum v seriji filmov Ameriška pita, ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja pa je veljala za seks simbol. Kasneje se je več let borila s prekomerno težo, pretiranim pitjem alkohola in uživanjem prepovedanih snovi, a tokrat vztraja, da je spila le eno pijačo.

Tara Reid je zaslovela z vlogo Vicky Lathum v seriji filmov Ameriška pita. Foto: Guliverimage

