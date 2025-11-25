Pri divjih pticah v Ljubljani in Kopru potrdili ptičjo gripo

Nacionalni veterinarski inštitut je pri rumenonogem galebu, najdenem v občini Ljubljana, in labodu grbcu, najdenem v občini Koper, potrdil visoko patogeno aviarno influenco oziroma ptičjo gripo. Na veterinarski upravi so ob tem znova pozvali k upoštevanju preventivnih ukrepov in spremljanju zdravstvenega stanja rejnih živali.

Pri obeh pticah so potrdili aviarno influenco tipa A in podtipa H5N1, so danes sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kot so poudarili, za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo veljavna priporočila za vso Slovenijo.

Tudi pri labodu grbcu, najdenem v občini Koper, so potrdili visoko patogeno aviarno influenco oziroma ptičjo gripo. (Fotografija je simbolična.) Foto: STA

Rejce pozivajo k pozornemu spremljanju stanja živali

Rejce pozivajo k pozornemu spremljanju zdravstvenega stanja svojih živali, v primeru opozorilnih znakov pa naj takoj obvestijo veterinarja. Ti znaki so zmanjšana poraba krme in vode za več kot pet odstotkov, več kot petodstotni padec nesnosti in pogin, ki presega trikratnik običajnega dnevnega pogina.

Znaki so: ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje ...

Znaki bolezni so sicer med drugim ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki ter živčne motnje. Pri zadnjih na upravi izpostavljajo tresenje in zavijanje glave in vratu, krče ter nekoordinirano gibanje, živali pa lahko tudi težko stojijo, so neaktivne in imajo spuščene peruti.

Bolezen se lahko prenaša tudi prek kontaminirane obutve in živali

Ker se lahko bolezen prenaša tudi prek kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, naj se sprehajalci izogibajo vodnim površinam, na katerih so vodne ptice, in jih ne krmijo. Če opazijo poginjene vodne ptice, ujede ali večje število poginjenih drugih vrst ptic na isti lokaciji, naj pokličejo številko 112, so pozvali.

Na resnost razmer v EU je po njihovih navedbah v ponedeljek opozorila tudi Evropska agencija za varnost hrane. Med 6. septembrom in 14. novembrom so v 26 državah EU pri divjih pticah odkrili 1.443 primerov aviarne influence, kar je štirikrat več kot v enakem obdobju lani in največ od leta 2016. Tudi evropska agencija poziva k okrepljenemu spremljanju in doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, da se prepreči vnos bolezni v rejo perutnine in ptic v ujetništvu, so dodali.