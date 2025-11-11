Ministrstvo za kmetijstvo bo ovčerejcem za živali, ki so poginile zaradi bolezni modrikastega jezika, letos predvidoma namenilo skupno 1,3 milijona evrov nepovratne finančne pomoči, je razvidno iz predloga odloka, danes objavljenega na spletni strani E-demokracija.

Predlog odloka o dodelitvi finančne pomoči zaradi pogina ovc kot posledice bolezni modrikastega jezika v letu 2025 med drugim določa, da bodo do pomoči upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z rejo ovc, so jim v obdobju od 18. julija do 30. novembra letos poginile ovce in je bil ta pogin zabeležen v centralnem registru drobnice.

Število poginulih živali in obdobje pogina bo na podlagi podatkov iz registra ugotavljala agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo najpozneje do 12. decembra po uradni dolžnosti izdala informativno odločbo.

221 evrov na poginulo ovco oziroma ovna

Pomoč bo po predlogu znašala 221 evrov na poginulo ovco oziroma ovna, zabeleženega v registru. Sredstva bo do višine 1,3 milijona evrov iz svojega proračuna zagotovilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če bo izračunana skupna višina pomoči presegla ta znesek, se bo višina pomoči vsem upravičencem sorazmerno zmanjšala, je še razvidno iz predloga.

Izbruh bolezni modrikastega jezika, ki prizadene predvsem govedo in drobnico, je poleti in jeseni veliko smrtnost povzročil predvsem med ovcami. Rejci so opozarjali na alarmantno stanje, saj da je pogin med 10- in 70-odstoten, ter pozivali državo k ukrepanju, med drugim z zagotovitvijo cepljenja in odškodnin. Problematiko je obravnaval tudi pristojni odbor DZ.

Ministrstvo je sredi septembra začelo program obveznega cepljenja drobnice in goveda proti tej bolezni, vlada je odobrila nabavo okoli 1,06 milijona odmerkov cepiva proti serotipom 3, 4 in 8, ki so v EU najpogostejši. Stroške cepiva bo krila država.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je ob obravnavi problematike na odboru DZ sporočila, da se bodo izplačila intervencij iz zbirne vloge za leto 2025 začela v januarju 2026 ter da bodo imeli zaradi izbruha bolezni modrikastega jezika v letu 2025 in posledično izpada dohodka prednost pri izplačilih vsi rejci drobnice.