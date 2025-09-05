Dogajanje v zvezi z boleznijo modrikastega jezika je po prepričanju poslanke NSi in predsednice odbora DZ za kmetijstvo Vide Čadonič Špelič zrelo za interpelacijo kmetijske ministrice Mateje Čalušić. Državo poziva k odločnemu ukrepanju, zaradi dosedanje "malomarnosti" pristojnih pa je prepričana, da so rejci upravičeni tudi do tožbe proti državi. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) pa medtem pogreša nacionalni načrt za obvladovanje bolezni modrikastega jezika z ustreznimi ukrepi in enotno komunikacijo. Opozarja, da ima vedno več kmetij težave zaradi pogina živali in upada prireje, v ovčereji s slovenskimi avtohtonimi pasmami je pri nekaterih rejcih ogrožen genetski potencial.

"Poginjene živali, ki ležijo po slovenskih vaseh, so posledica nedela in neukrepanja pristojnih institucij," je v videoizjavi poudarila Čadonič Špelič.

Spomnila je, da se je bolezen modrikastega jezika, potem ko je imela Slovenija nekaj let potrjen status države, v kateri bolezen ne obstaja, letos prvič znova pojavila že februarja. Takrat so po besedah poslanke ravno v NSi pozivali in celo prosili pristojne, naj ukrepajo, zagotovijo cepivo in dajo navodila rejcem, kako se zaščititi pred boleznijo.

Čadonič Špelič: Ničesar niso storili. Govorili so, da bolezen ni nevarna.

"Ničesar niso storili, govorili so, da bolezen ni nevarna, da je smrtnost nizka, kako nevarna je ta bolezen, pa se kaže v tem trenutku, ko je smrtnost pri ovcah že okrog 30 odstotkov in ko bo nastala velika gospodarska škoda," je bila ostra.

Zato v opozicijski stranki pozivajo pristojne, "naj se nehajo skrivati in sprenevedati, naj rejcem čim prej zagotovijo ustrezno cepivo, ki naj bo zanje zastonj in naj ga plača država, in naj tudi rejcem povrnejo nastalo gospodarsko škodo".

Ker gre "za malomarnost pri delu oz. za nedelo pristojnih institucij", je prepričana, da so rejci upravičeni tudi do tožbe do države, da bi iztožili svojo odškodnino. To argumentira tudi z navedbami, da je bolezen prisotna tudi v državah okrog Slovenije, a da te nimajo takšnih težav.

"Zakaj? Ker so njihove veterinarske oblasti pravilno in pravočasno ukrepale in zadnje pogrešamo pri naših veterinarskih oblasteh, za vse pa je seveda odgovorna ministrica za kmetijstvo in nobeni izgovori ne pridejo v poštev," je zaključila.

Naslednjo sredo bo sicer problematiko širjenja bolezni modrikastega jezika obravnaval tudi odbor DZ za kmetijstvo. Pristojni medtem trenutno izvajajo ukrepe za informiranje rejcev in za hitrejši odvoz poginulih živali. Pozimi bo medtem cepljenje za drobnico obvezno, pri čemer bo cepivo plačala država, stroške cepljenja pa naj bi vsaj po trenutnem stanju stvari plačali rejci.

Po današnjih besedah državne sekretarke na kmetijskem ministrstvu Maše Žagar država razmišlja tudi o možnosti sofinanciranja zdravljenja oz. cepljenja in tudi o nadomestilu škode prizadetim rejcem.

KGZ pogreša nacionalni načrt za obvladovanje bolezni

Kot je danes v izjavi za medije v Ljubljani dejal predsednik KGZS Jože Podgoršek, se stanje na terenu zaradi bolezni slabša. Vedno več je obolelih in poginulih živali, vedno več je kmetij, ki nimajo težav samo zaradi pogina, ampak tudi zaradi velikega upada prireje, torej mlečnosti pri govejih živalih in prirasta pri pitovnih živalih. Nekatere kmetije so že v velikih ekonomskih težavah.

V ovčerejah, ki redijo slovenske avtohtone pasme, je upad števila živali tolikšen, da postaja resno ogrožen tudi genetski potencial, je opozoril.

Vesel je, da se je kmetijsko ministrstvo končno odzvalo tudi z nekaterimi informacijami in ukrepi za to, da bi v bodoče to bolezen zajezili.

Podgoršek ocenjuje, da je zaradi te bolezni poginilo več kot 2.500 živali. Foto: Guliverimage Podgoršek je bil kritičen, da so že julija ministrstvo pozvali k pripravi nacionalnega načrta za obvladovanje te bolezni. "Še do danes ga nimamo. Zato tako naša zbornica kot veterinarska zbornica vsaka po svojih močeh in najboljšem vedenju svetujeta rejcem ukrepe, s katerimi bi preprečili širjenje oz. zmanjšali nevarnost te bolezni," je dejal predsednik KGZS.

Ob tem pogreša enotno komuniciranje na nacionalni ravni, saj da za določene ukrepe izvedo iz medijev.

KGZS zelo podpira idejo o obveznem cepljenju tako pri govedu kot pri drobnici v naslednjem letu, poziva pa, da bi bila poleg cepiva za rejce brezplačna tudi storitev cepljenja. "Kajti le s celovitim pristopom, s precepljenostjo živali nad 80 odstotkov, bomo lahko obvladovali bolezen v naslednjem letu," je dejal Podgoršek.

Ministrstvo so pozvali k zagotovitvi pomoči ovčerejcem in govedorejcem

Ministrstvo so že pozvali k zagotovitvi pomoči ovčerejcem in govedorejcem zaradi izpada dohodka, in sicer tako zaradi potrebe po nadomeščanju poginulih živali kot manjše prireje.

"Kmetijsko gozdarska zbornica je tudi prek svojih javnih služb redno obveščala svoje rejce o tistih ukrepih, za katere smo ocenili, da so najboljši," je dejal Podgoršek.

Niso pa imeli, je dodal, nobenih navodil ministrstva o tem, katere ukrepe naj rejci izvajajo.

Opozoril je tudi na nasprotujoče si izjave uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki da je še v četrtek trdila, da so v Sloveniji na razpolago repelenti proti mušicam, ki prenašajo virus, danes pa da je enemu od rejcev odgovorila, da repelentov praktično v vsej Sloveniji ni več.

Podgoršek ocenjuje, da je zaradi te bolezni poginilo več kot 2.500 živali, koliko je bilo po navedbah ministrstva avgusta in septembra več odvozov kadavrov kot lani v tem času, a manj kot od 20 do 30 tisoč, o čemer naj bi govorili nekateri rejci.

Opozoril je, da novi zabojniki, ki se pojavljajo na terenu, niso namenjeni posameznim rejcem, ampak še vedno samo tistim, ki poginule živali odvažajo. Vsak rejec bo namreč, če bo na voljo državna pomoč, potreboval uradno potrdilo o odvozu kadavra, zato so ti zabojniki namenjeni izključno tej službi, ne pa posameznim rejcem.