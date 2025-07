V več delih Italije in v Franciji je bil v zadnjih dneh potrjen vozličasti dermatitis, zelo nalezljiva virusna bolezen goveda. Državno središče za nadzor bolezni pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zato že določilo nekatere ukrepe za zgodnje odkrivanje in preprečevanje vnosa in širjenja bolezni.

Bolezen so 21. junija potrdili na Sardiniji, 25. junija pa nato še v deželi Lombardija. Do 3. julija je Italija skupno potrdila deset lokalnih izbruhov. Francija je primer bolezni na jugovzhodu države medtem potrdila 30. junija. Obe državi izvajata nujne ukrepe za zajezitev bolezni, izvedli pa bosta tudi zaščitno cepljenje v nujnih primerih, so sporočili z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Izvedli bodo naključne klinične preglede živali

Državno središče za nadzor bolezni je za zagotavljanje zgodnjega odkrivanja bolezni v Sloveniji določilo 20-kilometrski pas vzdolž meje z Italijo kot območje povečanega tveganja za vnos bolezni. V živinorejskih obratih znotraj območja bodo izvedli naključne klinične preglede živali.

Najučinkovitejši ukrep za nadzor bolezni je sicer cepljenje živali, zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin že začela postopek nabave cepiva.

Gre za zelo nalezljivo virusno bolezen goveda

Vozličasti dermatitis je zelo nalezljiva virusna bolezen goveda. Glavni način prenosa je mehanski prenos prek krvosesnih muh, mušic in komarjev, širi pa se lahko tudi z okuženimi živalmi in proizvodi iz njih. Pojav vozličastega dermatitisa ima lahko velik negativen gospodarski učinek zaradi upada mlečnosti ali zmanjšane kakovosti kož in zaradi prepovedi premikov živali ter živalskih izdelkov na območja z omejitvami in z njih.

Veterinarska uprava rejce živali poziva, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, kot so nakup živali iz preverjenih rej, uporaba zaščitne obleke in obutve, karantena, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, preprečevanje dostopa v hlev nepooblaščenim osebam ter izvajanje dezinsekcije. Ti ukrepi so namreč ključni za preprečevanje vnosa bolezni.

Prav tako naj rejci pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali. Če opazijo klinične znake, kot so povišana telesna temperatura, vnetje nosne sluznice in očesnih veznic, prekomerno slinjenje ter pojav bolečih vozličev po telesu, naj o tem nemudoma obvestijo veterinarja.