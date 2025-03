Na Madžarskem potrdili prvi primer slinavke in parkljevke v 50 letih

Na Madžarskem beležijo prvi izbruh slinavke in parkljevke v več kot 50 letih. Zelo nalezljivo bolezen, ki za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo, so potrdili na govedorejski farmi blizu slovaške meje, je danes sporočila madžarska agencija za varno hrano. Slovenska uprava za varno hrano ob tem slovenske rejce poziva k previdnosti.

Kot madžarski uradni organ povzema francoska tiskovna agencija AFP, so primer slinavke in parkljevke potrdili v kraju Kisbajcs, ki leži na severozahodu države tik ob meji s Slovaško.

Zaprtje farme in zakol živine

"Živali na farmi s 1.400 glavami govedi so v začetku marca kazale klasične simptome slinavke in parkljevke," je madžarska agencija za varno hrano zapisala v izjavi za javnost.

Potem ko so laboratorijski testi potrdili prisotnost patogena, je madžarska veterinarska uprava odredila zaprtje farme, zakol živine in epidemiološko preiskavo.

"Da bi preprečili nadaljnje širjenje bolezni, smo sprejeli izredno stroge ukrepe, vključno s prepovedjo premikov dovzetnih živalskih vrst in njihovih izdelkov," so dodali v izjavi.

O bolezni letos poročali tudi iz Nemčije

O prvem izbruhu bolezni v EU po letu 2011 so januarja poročali iz Nemčije, kjer so bolezen odkrili na farmi vodnih bivolov v bližini Berlina. Več držav je zato ustavilo uvoz nemškega mesa.

Po podatkih britanske vlade so na Otoku ob izbruhu bolezni leta 2007 odredili zakol več kot dva tisoč glav živine, leta 2011 pa so v Bolgariji po izbruhu zaklali več sto živali, navaja AFP.

V Sloveniji bolezen nazadnje potrdili leta 1968

Slinavka in parkljevka je akutna, zelo nalezljiva virusna vezikularna bolezen parkljarjev, predvsem goveda, ovac, koz, prašičev, pa tudi nekaterih vrst divjadi, zlasti jelenjadi, srnjadi in divjih prašičev. Simptomi vključujejo vročino ter mehurje v ustih in ob kopitu. V Sloveniji so to bolezen, ki jo uvrščajo med najbolj nalezljive bolezni živali, nazadnje potrdili leta 1968.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je že po potrditvi slinavke in parkljevke v Nemčiji imetnike živali pozvala k doslednemu izvajanju splošnih biovarnostnih ukrepov, svoj poziv pa je danes ponovila. Rejci naj bodo tako pozorni tudi na zdravstveno stanje živali, o morebitnih sumih bolezni pa naj takoj obvestijo veterinarja.

Na morebitne znake bolezni naj bodo še posebej pozorni rejci, ki so v zadnjih tednih uvozili govedo z Madžarske, saj je inkubacijska doba za slinavko in parkljevko pri govedu 14 dni, so danes poudarili na upravi. Bolezen se kaže s simptomi, kot so vročina, izguba apetita, slinjenje in pojav mehurjev v ustih ter na nogah.