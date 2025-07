V Šibensko-kninski županiji na Hrvaškem so pri živalih zaznali več primerov bolezni vraničnega prisada oziroma antraksa. Od skupno 79 vzorcev poginulih živali so jih do danes obdelali 59, pozitivnih na okužbo pa jih je bilo 27, podatke hrvaškega veterinarskega inštituta povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kot so pojasnili na inštitutu, so bile med pozitivnimi vzorci različne živali: 23 glav goveda, dve kozi, ena ovca in srna. Bolne živali so zaznali v krajih Vrlika, Civljane, Biskupija, Drniš, Ružić in Kijevo.

Inštitut je o prvem primeru antraksa poročal 18. julija, prvi sum pa je bil zaznan 7. julija. Prejšnji ponedeljek so določili območje z omejitvami glede premikov in krmljenja živali, začelo se je cepljenje.

Hrvaška vlada je že napovedala, da bodo rejci od države za živali, ki bodo poginile zaradi okužbe z antraksom, prejeli odškodnino v višini od 1.500 do 1.700 evrov.