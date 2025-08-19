Hamas se strinja z najnovejšim predlogom regionalnih mediatorjev za premirje v Gazi in sporazumom o izpustitvi talcev, je za BBC povedal vir v palestinski oboroženi skupini. Predlog Egipta in Katarja naj bi temeljil na okviru, ki ga je junija predstavil ameriški odposlanec Steve Witkoff. Ta predvideva, da bi Hamas v začetnem 60-dnevnem premirju v dveh serijah izpustil približno polovico od 50 preostalih izraelskih talcev. Medtem bi potekala tudi pogajanja o trajnem premirju.

Medtem pa še ni jasno, kakšen bo na predlog za premierje odziv Izraela. Urad premierja Benjamina Netanjahuja je namreč prejšnji teden sporočil, da bo sprejel dogovor le, če bodo "vsi talci izpuščeni naenkrat".

V videoposnetku, objavljenem po tem, ko so se pojavila poročila o strinjanju Hamasa s predlogom o premirju, Netanjahu predloga ni neposredno komentiral, je pa dejal, da je "Hamas pod ogromnim pritiskom".

Netanjahu: Osvojiti nameravamo celotno Gazo

Še ta teden naj bi na drugi strani izraelski kabinet odobril vojaški načrt za zasedbo mesta Gaza, kjer so intenzivnejši izraelski napadi že prisilili tisoče ljudi k begu.

Netanjahu je napovedal, da nameravajo razširiti svojo ofenzivo in osvojiti celotno Gazo – vključno z območji, kjer je večina od 2,1 milijona palestinskih prebivalcev poiskala zatočišče, potem ko so prejšnji mesec propadli posredni pogovori s Hamasom o sporazumu o prekinitvi ognja.

Predstavniki Egipta in Katarja vidijo priložnost za nov sporazum

Delegacija Hamasa, ki jo vodi glavni pogajalec skupine Khalil Al Hayya, je od prejšnjega tedna v Kairu in se srečuje z mediatorji, ki vidijo priložnost za nov sporazum. V ponedeljek zjutraj je za BBC povedal, da delegacija pregleduje nov predlog o prekinitvi ognja, ki ga je prejela prejšnji dan.

Tudi katarski premier, šejk Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, je obiskal egiptovsko prestolnico, da bi "izvršil največji pritisk na obe strani, da čim prej dosežeta dogovor", je dejal egiptovski zunanji minister Badr Abdelatty.

Med svojim obiskom mejnega prehoda Rafa je Abdelatty poudaril nujnost doseganja premirja, da bi ublažili globoko humanitarno krizo na palestinskem ozemlju. Dejal je, da so trenutne razmere na terenu "nepredstavljive".

Hamas se v celoti strinja s predlogom

V ponedeljek zvečer je vir Hamasa za BBC povedal, da je skupina mediatorjem predložila pisni odgovor, v katerem je zapisala, da se strinja s predlogom o premirju brez kakršnihkoli sprememb ali pogojev.

Po besedah palestinskega uradnika, seznanjenega s pogovori, predlog "zrcali" tistega, ki ga je Steve Witkoff predstavil pred dvema mesecema, Hamas pa ga je zavrnil.

Witkoff je predlagal 60-dnevno premirje, v katerem bi Hamas izpustil deset živih talcev in trupla 18 drugih talcev v zameno za palestinske zapornike, ki so v izraelskih zaporih. Dejal je tudi, da bodo med premirjem potekala resna pogajanja o koncu vojne.

Izraelci zahtevajo konec vojne in vrnitev talcev

V nedeljo zvečer se je v Tel Avivu zbralo več sto tisoč Izraelcev. Zahtevali so, da njihova vlada s Hamasom sklene dogovor o takojšnjem koncu vojne in vrnitev vseh talcev domov.

Družine talcev se bojijo, da bi lahko nova ofenziva v Gazi ogrozila tiste, ki so tam zaprti. "Bojim se, da bi bil moj sin poškodovan," je dejal Dani Miran, čigar 48-letni sin Omri je v ujetništvu že 682 dni.

Netanjahu je protestnike obtožil, da so okrepili pogajalski položaj Hamasa.

Tudi Palestinci so na protestu v Gazi v ponedeljek pozvali k takojšnjemu koncu vojne. "Hamas in njegove zahteve ter zahteve, o katerih se pogaja, mi ne pomagajo. Želim si živeti v miru. Želim si miru. Naša edina zahteva je mir in varnost za naše otroke," je neznana ženska povedala lokalnemu novinarju, ki dela za BBC.