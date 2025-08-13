Izraelski veleposlanik: Slovenija ne bi smela poučevati Izraela

Odhajajoči izraelski veleposlanik v Bruslju Haim Regev je bil v intervjuju za spletni portal Politico oster do kritikov Izraela v Sloveniji, na Irskem, Nizozemskem in v Španiji, kjer opozarjajo na pravice Palestincev v Gazi. Med drugim je menil, da Slovenija ne bi smela poučevati Izraela o človekovih pravicah, demokraciji ali vladavini prava.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



10.41 V Gazi nove smrtne žrtve zaradi lakote in izraelskih napadov

10.08 Odhajajoči izraelski veleposlanik v Bruslju kritičen do Slovenije

10.41 V Gazi nove smrtne žrtve zaradi lakote in izraelskih napadov

V izraelskem bombardiranju mesta Gaza v palestinski enklavi je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, so v torek sporočile palestinske zdravstvene oblasti. V zadnjih 24 urah je bilo na območjih za razdeljevanje pomoči v Gazi ubitih 31 ljudi, zaradi lakote podhranjenosti pa jih je umrlo še pet, poroča BBC.

Izraelska vojska z letali in tanki že tri dni napada območja Zeitun in Sabra v mestu Gaza, kar je povzročilo "množično uničenje civilnih domov", je po poročanju BBC dejal tiskovni predstavnik palestinske civilne zaščite. Kot poroča Reuters na spletni strani, je bilo v torek v izraelskih napadih na mesto Gaza ubitih najmanj 11 ljudi.

V zadnjih 24 urah so v bolnišnice po vsej Gazi prepeljali trupla sto ubitih Palestincev, med njimi posmrtne ostanke 31 ljudi, ki so bili ubiti na območjih za razdeljevanje pomoči. Zaradi lakote in podhranjenosti je v palestinski enklavi umrlo še pet ljudi.

Vodja Hamasa Kalil al Haja je danes prispel v Kairo na pogovore z egiptovskimi oblastmi o možnostih za oživitev načrta o končanju vojne v Gazi, ki ga podpirajo ZDA, poroča Reuters. V pogovorih naj bi se osredotočili na načine za zaustavitev vojne, dostavo pomoči in končanje trpljenja ljudi v Gazi.

Zadnji krog posrednih pogajanj o ameriškem predlogu za 60-dnevno premirje in izpustitev talcev, ki je v Katarju potekal konec julija, ni prinesel napredka, Izrael in Hamas pa krivdo za to valita drug na drugega. Izrael je medtem v petek napovedal popolno vojaško okupacijo mesta Gaze.

Zunanji ministri 24 držav in Evropska unija so v torek v skupni izjavi pozvali k ukrepanju proti lakoti v Gazi. V luči tega so Izrael pozvali, naj odobri vse pošiljke pomoči mednarodnih nevladnih organizacij in omogoči delovanje ključnih humanitarnih akterjev, vključno z Združenimi narodi.

10.08 Odhajajoči izraelski veleposlanik v Bruslju kritičen do Slovenije

Kot piše v Politicovem spletnem biltenu za Bruselj, je veleposlanik Regev dejal, da se nekatere članice unije obsesivno osredotočajo na stanje na področju človekovih pravic v Izraelu. Kot najbolj nepravične je izpostavil Irsko, Slovenijo in Španijo. Dejal je še, da je to EU v preteklosti pripeljalo do sprejetja smešnega in nesorazmerno dolgega skupnega stališča o stanju človekovih pravic v Izraelu.

Ob tem je poudaril, da je bil Izrael ustanovljen kot demokracija pred 77 leti. "Torej nas Slovenija, ki je bila ustanovljena 44 let po Izraelu, ne bi smela poučevati o človekovih pravicah, demokraciji ali vladavini prava," je dejal.

Voditelje Nemčije, Francije in Velike Britanije pa je opozoril, da njihove nedavne kritike politike Izraela koristijo zgolj teroristom palestinskega islamističnega gibanja Hamas in antisemitom.

Dejal je še, da ga skrbi, da se evropske družbe "vračajo v stare čase", ko je bil antisemitizem pogost, in meni, da v Evropi ni varno biti Jud.

Veleposlanik, ki se po štirih letih v Bruslju vrača v Tel Aviv, je še ocenil, da je Izrael "sanjski sosed" EU. Kot je pojasnil, je Izrael demokracija, ki nima težav z migracijami in pravicami istospolno usmerjenih. Po njegovih besedah je tudi edini akter na Bližnjem vzhodu, ki neposredno služi interesom EU.

Unijo je pozval, naj Izraela ne izključi iz delov programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa in naj ne prekine trgovinskih vezi. Takšen korak bi imel nasproten učinek od želenega, Evropo pa bi stal morebitno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Bližnjega vzhoda, je posvaril.