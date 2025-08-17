V več izraelskih mestih so se danes zbrali protestniki, ki zahtevajo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev iz Gaze in končanje vojne. Organizatorji protestov, med katerimi so tudi družine talcev, ki nasprotujejo načrtovani širitvi ofenzive z vojaškim zavzetjem mesta Gaza, so pozvali tudi k splošni stavki.

Protestniki so blokirali več glavnih cest v Izraelu. Nekateri člani vlade premierja Benjamina Netanjahuja so medtem že obsodili demonstracije. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je na primer proteste označil za "perverzno in škodljivo kampanjo, ki igra v korist Hamasa". Prepričan je, da javni pritisk za sklenitev dogovora sili Izrael v predajo sovražnikom.

Po navedbah Foruma družin talcev, enega od organizatorjev današnjih protestov, naj bi se demonstracijam pridružilo več deset tisoč ljudi. Sorodniki talcev so tudi napovedali, da bodo na meji z Gazo postavili šotore, od koder se bodo borili za vrnitev talcev, poroča izraelski časnik Times of Israel.

Priprave na novo prisilno razseljevanje prebivalstva Gaze

Protesti v Izraelu sledijo nedavni odločitvi varnostnega kabineta o krepitvi ofenzive in popolni vojaški zasedbi mesta Gaza. Načrt je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu. Izraelska opozicija in družine talcev menijo, da bi tovrstna širitev ofenzive ogrozila talce v Gazi.

Izraelska vojska se medtem pred načrtovano širitvijo ofenzive pripravlja na novo prisilno razseljevanje prebivalstva Gaze. Po navedbah vojske bodo danes v enklavo v okviru priprav na selitev prebivalstva z območij spopadov proti jugu Gaze začeli dobavljati šotore in drugo opremo.