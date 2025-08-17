Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Nedelja,
17. 8. 2025,
10.43

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Izraelu Gaza

Nedelja, 17. 8. 2025, 10.43

1 minuta

Protesti v več izraelskih mestih

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Izrael protesti | Foto Reuters

Foto: Reuters

V več izraelskih mestih so se danes zbrali protestniki, ki zahtevajo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev iz Gaze in končanje vojne. Organizatorji protestov, med katerimi so tudi družine talcev, ki nasprotujejo načrtovani širitvi ofenzive z vojaškim zavzetjem mesta Gaza, so pozvali tudi k splošni stavki.

Protestniki so blokirali več glavnih cest v Izraelu. Nekateri člani vlade premierja Benjamina Netanjahuja so medtem že obsodili demonstracije. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je na primer proteste označil za "perverzno in škodljivo kampanjo, ki igra v korist Hamasa". Prepričan je, da javni pritisk za sklenitev dogovora sili Izrael v predajo sovražnikom.

Po navedbah Foruma družin talcev, enega od organizatorjev današnjih protestov, naj bi se demonstracijam pridružilo več deset tisoč ljudi. Sorodniki talcev so tudi napovedali, da bodo na meji z Gazo postavili šotore, od koder se bodo borili za vrnitev talcev, poroča izraelski časnik Times of Israel.

Fotogalerija
1
 / 6

Priprave na novo prisilno razseljevanje prebivalstva Gaze

Protesti v Izraelu sledijo nedavni odločitvi varnostnega kabineta o krepitvi ofenzive in popolni vojaški zasedbi mesta Gaza. Načrt je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu. Izraelska opozicija in družine talcev menijo, da bi tovrstna širitev ofenzive ogrozila talce v Gazi.

Izraelska vojska se medtem pred načrtovano širitvijo ofenzive pripravlja na novo prisilno razseljevanje prebivalstva Gaze. Po navedbah vojske bodo danes v enklavo v okviru priprav na selitev prebivalstva z območij spopadov proti jugu Gaze začeli dobavljati šotore in drugo opremo.

Gaza
Novice Nova izraelska pravila preprečujejo dostavo pomoči v Gazo
Izrael napadel Libanon
Novice Izraelski veleposlanik: Slovenija ne bi smela poučevati Izraela
Aljaž Pengov Bitenc
Mnenja Konec sveta, kot ga poznamo: vojna v Gazi za domačo potrošnjo
Vojna v Izraelu Gaza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.