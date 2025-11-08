Starbucks se je znašel pod pritiskom strank, potem ko je lansiranje omejene izdaje praznične skodelice v obliki medvedka sprožilo pravo navdušenje in kaos v trgovinah po ZDA, piše Fox Business.

Kavna veriga iz Seattla je v četrtek predstavila svojo praznično ponudbo in izdelke za leto 2025, med njimi tudi Glass Starbucks Bearista Cold Cup. Skodelica, ki je oblikovana kot medvedek s pokrovčkom v obliki zelene kape, je hitro postala viralna na spletu in se v mnogih trgovinah razprodala v nekaj urah. Cena skodelice je 29,95 USD oziroma 25,75 €.

"Navdušenje nad našimi izdelki je preseglo celo naša največja pričakovanja. Kljub temu da smo poslali več skodelic Bearista kot skoraj kateri koli drug praznični izdelek, so se hitro razprodale," je v izjavi za FOX Business pojasnil predstavnik Starbucks. Dodal je še: "Zavedamo se, da so bili mnogi kupci navdušeni nad skodelico Bearista in se opravičujemo za morebitno razočaranje."

Kaos v trgovinah

V okrožju Harris v Teksasu so zaradi množičnega spopadanja strank v Starbucks poklicali policijo. Po poročanju lokalnega medija KHOU 11 se je spor začel prav zaradi priljubljenih skodelic Bearista, saj so kupci želeli zagotoviti svoj izvod omejene izdaje.

Na družbenih omrežjih so uporabniki delili zgodbe o zgodnjem vstajanju in hitrih vožnjah do trgovin, le da so ugotovili, da so police že prazne. Nekdo je zapisal: "Prišel sem v svoj Starbucks ob 5:02 in skodelice so bile že razprodane. Odprli so šele ob 5. uri. V 24 minutah sem obiskal še dve drugi lokaciji, pa so bile tudi razprodane."

Drugi uporabnik je dodal: "Vstal sem ob 4. uri zjutraj in odpeljal do lokacije, kjer so obljubili, da bodo imeli skodelico. Bil sem prvi v vrsti, pa je niso imeli. Odpeljal sem se še do štirih lokacij, nobena je ni imela."

Praznična ponudba in nostalgija

Poleg skodelice Bearista bodo letošnje praznične novosti v Starbucks vključile tudi priljubljene sezonske napitke, kot so Peppermint Mocha, Caramel Brulee Latte, Iced Sugar Cookie Latte in Iced Gingerbread Chai.

Predstavnik podjetja je poudaril, da želi Starbucks letos s praznično ponudbo spodbuditi nostalgijo: "Od naših strank najljubših sezonskih napitkov do ikoničnih prazničnih skodelic, polnih polic s Christmas Blend kavo in vrhunskimi izdelki, vključno s priljubljeno stekleno skodelico Bearista."