Nova merila varnostnih testov: kakšen bo vpliv na avtomobile? Prvi namigi so jasni.

Spremenjen sistem varnostnih testov EuroNCAP posredno napoveduje spremembe za nove avtomobile – nepogrešljiv bo nadzor pozornosti voznika med vožnjo, vračala se bodo tudi fizična stikala.

Pri organizaciji EuroNCAP pripravljajo največjo spremembo ocenjevanja varnosti avtomobilov po letu 2009, ko so vpeljali trenutni sistem. Od prihodnjega leta bodo nove avtomobile ocenjevali v štirih sklopih – varna vožnja, izogibanje nesrečam, zaščita pri trku in varnostna zaščita po trku. Vsak sklop bo imel na voljo sto točk, ki jih bodo ocenjevalci nato pokazali v odstotkih.

Velik poudarek bodo namenili preizkusu varnostno-asistenčnih sistemov v realnem prometu. Vozniki se pritožujejo nad precej agresivnimi asistenčnimi sistemi, ki so obvezni in se vmešavajo v voznikovo vožnjo. Ocenjevalci bodo tako preverjali njihovo uporabnost v vsakodnevnem prometu. Z dobro delujočimi sistemi bo tudi sprejemanje voznikov boljše.

Od leta 2026 štirje ocenjevalni varnostni sklopi

Varna vožnja – upošteva tehnologije in funkcije vozila, ki pomagajo zagotoviti varnejšo izkušnjo vožnje za voznika in potnike.

– upošteva tehnologije in funkcije vozila, ki pomagajo zagotoviti varnejšo izkušnjo vožnje za voznika in potnike. Izogibanje trkom – ocenjuje sisteme za preprečevanje trkov, ki pomagajo preprečiti ali omiliti kritične incidente s pomočjo opozoril ali samodejnih posegov.

– ocenjuje sisteme za preprečevanje trkov, ki pomagajo preprečiti ali omiliti kritične incidente s pomočjo opozoril ali samodejnih posegov. Zaščita ob trku – vrednoti delovanje tradicionalnih elementov zaščite ob trku, vključno s strukturo vozila, varnostnimi pasovi, zračnimi blazinami in vzglavniki, ki zmanjšujejo možnost poškodb potnikov, pešcev in kolesarjev.

– vrednoti delovanje tradicionalnih elementov zaščite ob trku, vključno s strukturo vozila, varnostnimi pasovi, zračnimi blazinami in vzglavniki, ki zmanjšujejo možnost poškodb potnikov, pešcev in kolesarjev. Varnost po trku – obravnava "zlato uro" nujne pomoči s pomočjo informacij za reševanje po trku in samodejnih sistemov za hitro pomoč.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pri EuroNCAP so jasni – boljšo oceno bodo dobili avtomobili, ki imajo sisteme za nadzor voznikove osredotočenosti na promet. Največ točk bodo dobili tisti, ki tak nadzor učinkovito opravijo v realnem prometu. Najbolj bodo nagrajeni sistemi, ki bodo znali prepoznati alkoholiziranost voznika ali ustrezno pomagati takrat, ko voznik omedli.

Pri EuroNCAP bodo prav tako nagradili avtomobile, ki bodo za osnovne in najpogosteje uporabljene funkcije imeli klasična fizična stikala oziroma gumbe.

Vseh varnostnih sistemov ne bodo preizkušali le na testni stezi, temveč tudi v realnem prometu. To velja tudi za sisteme za prepoznavanje prometnih znakov za omejitev hitrosti, kjer se v praksi pogosto zgodijo napake. Na testnem poligonu bodo izpeljali tudi dodatne teste sistemov za samodejno zaviranje v sili (AEB) in pomoč pri ohranjanju vozila znotraj prometnega pasu (lane assist).

Pri varnosti po nesreči se bodo ocenjevalci usmerili na električne kljuke, ki morajo ostati delujoče tudi po trku. Pri električnih vozilih bodo po trku zahtevali informacijsko podporo ob morebitnem toplotnem pobegu. Sistem za samodejni klic v sili bo moral operaterjem znati povedati, koliko potnikov je v vozilu. Ta podatek je namreč pomemben za intervencijske službe, ko se odzovejo na klic.

