Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
28. 11. 2025,
23.11

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
varnost avtomobilov EuroNCAP

Petek, 28. 11. 2025, 23.11

1 ura, 1 minuta

EuroNCAP – nov sistem ocenjevanja z letom 2026

Nova merila varnostnih testov: kakšen bo vpliv na avtomobile? Prvi namigi so jasni.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
EuroNCAP | Foto EuroNCAP

Foto: EuroNCAP

Spremenjen sistem varnostnih testov EuroNCAP posredno napoveduje spremembe za nove avtomobile – nepogrešljiv bo nadzor pozornosti voznika med vožnjo, vračala se bodo tudi fizična stikala.

Pri organizaciji EuroNCAP pripravljajo največjo spremembo ocenjevanja varnosti avtomobilov po letu 2009, ko so vpeljali trenutni sistem. Od prihodnjega leta bodo nove avtomobile ocenjevali v štirih sklopih – varna vožnja, izogibanje nesrečam, zaščita pri trku in varnostna zaščita po trku. Vsak sklop bo imel na voljo sto točk, ki jih bodo ocenjevalci nato pokazali v odstotkih.

Velik poudarek bodo namenili preizkusu varnostno-asistenčnih sistemov v realnem prometu. Vozniki se pritožujejo nad precej agresivnimi asistenčnimi sistemi, ki so obvezni in se vmešavajo v voznikovo vožnjo. Ocenjevalci bodo tako preverjali njihovo uporabnost v vsakodnevnem prometu. Z dobro delujočimi sistemi bo tudi sprejemanje voznikov boljše.

Od leta 2026 štirje ocenjevalni varnostni sklopi

  • Varna vožnja – upošteva tehnologije in funkcije vozila, ki pomagajo zagotoviti varnejšo izkušnjo vožnje za voznika in potnike.
  • Izogibanje trkom – ocenjuje sisteme za preprečevanje trkov, ki pomagajo preprečiti ali omiliti kritične incidente s pomočjo opozoril ali samodejnih posegov.
  • Zaščita ob trku – vrednoti delovanje tradicionalnih elementov zaščite ob trku, vključno s strukturo vozila, varnostnimi pasovi, zračnimi blazinami in vzglavniki, ki zmanjšujejo možnost poškodb potnikov, pešcev in kolesarjev.
  • Varnost po trku – obravnava "zlato uro" nujne pomoči s pomočjo informacij za reševanje po trku in samodejnih sistemov za hitro pomoč. 

toyota bZ4X | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

euroNCAP | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Kaj to pomeni za prihodnje nove avtomobile? 

Pri EuroNCAP so jasni – boljšo oceno bodo dobili avtomobili, ki imajo sisteme za nadzor voznikove osredotočenosti na promet. Največ točk bodo dobili tisti, ki tak nadzor učinkovito opravijo v realnem prometu. Najbolj bodo nagrajeni sistemi, ki bodo znali prepoznati alkoholiziranost voznika ali ustrezno pomagati takrat, ko voznik omedli.

Pri EuroNCAP bodo prav tako nagradili avtomobile, ki bodo za osnovne in najpogosteje uporabljene funkcije imeli klasična fizična stikala oziroma gumbe. 

Vseh varnostnih sistemov ne bodo preizkušali le na testni stezi, temveč tudi v realnem prometu. To velja tudi za sisteme za prepoznavanje prometnih znakov za omejitev hitrosti, kjer se v praksi pogosto zgodijo napake. Na testnem poligonu bodo izpeljali tudi dodatne teste sistemov za samodejno zaviranje v sili (AEB) in pomoč pri ohranjanju vozila znotraj prometnega pasu (lane assist).

Pri varnosti po nesreči se bodo ocenjevalci usmerili na električne kljuke, ki morajo ostati delujoče tudi po trku. Pri električnih vozilih bodo po trku zahtevali informacijsko podporo ob morebitnem toplotnem pobegu. Sistem za samodejni klic v sili bo moral operaterjem znati povedati, koliko potnikov je v vozilu. Ta podatek je namreč pomemben za intervencijske službe, ko se odzovejo na klic. 
 

varnost avtomobilov EuroNCAP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.