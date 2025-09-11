Euro NCAP je opozorila na resno pomanjkljivost med testiranjem kitajskega MG 3, ki je sicer kljub temu dobil povsem spodobne štiri varnostne zvezdice.

Pri organizaciji Euro NCAP redko v svojih poročilih kot varnostno problematičen izpostavijo le en avtomobil. Tokrat se je to zgodilo s kitajskim MG 3. Ta je dobil sicer spodobne štiri varnostne zvezdice, toda med čelnim trčenjem je prišlo do nepričakovanih poškodb avtomobila.

Sedež voznika se je namreč med trčenjem premaknil, kar je povzročilo dodatno poškodbo desne noge “voznika” oziroma testne lutke. Posledično je za zaščito odraslih potnikov avtomobil dobil le oceno “slabo” (74 % točk za odrasle, 73 % točk za otroke).

Pri MG so opozorilo tudi na možnost nezadostne zaščite voznikove glave s strani zračne blazine. Foto: EuroNCAP

Euro NCAP opozoril MG, pregledali bodo tudi učinkovitost ocenjevalnega sistema

Euro NCAP je svoja dognanja delil z MG-jem, ki je sprva trdil, da je do napake prišlo zaradi nepravilne namestitve oziroma zapetost sedeža pred testom. Vendar pa je pravilno zaklenitev sedeža preverili še pred izvedbo testa. MG se je v odzivu že zavezal k izboljšanju zasnove mehanizma zapiranja sedeža, da bi zagotovil njegovo zanesljivost v primeru trka.

Kljub resnosti težave trenutni sistem ocenjevanja Euro NCAP ne omogoča odbitka točk ali spremembe ocene v primeru takšne okvare komponent. Posledično si MG 3 še vedno prisluži štiri zvezdice, zahvaljujoč svoji uspešnosti na drugih področjih. Med njimi je izogibanje trkom, ki je bilo pri modelu 3 nedavno izboljšano, potem ko je podjetje dodalo več sistemov za pomoč vozniku.

Kljub kitajskemu poreklu odličen varnostni rezultat za mestni firefly istoimenske znamke, ki je del družbe NIO. Foto: EuroNCAP

Kar nekaj avtomobilskih novincev je sicer na zadnjem testu prejelo visoke varnostne ocene, med njimi tudi kitajski avtomobili.

Tako si je 96 odstotkov točk pri zaščiti odraslih potnikov in 87 odstotkov pri zaščiti otrok prislužil majhni električni firefly, znamka kitajske družbe NIO, pet zvezdic je dobil tudi BYD dolphin surf, aion V, IM IM6, lynk&co 08, prav tako tudi novi turški avtomobil togg T10. S petimi se lahko pohvalijo tudi pri Miniju (cooper, aceman), Audiju (Q4 e-tron), Hyundaiju (ioniq 9) in Volkswagnu (ID.buzz).

Štiri zvezdice so pripadle BMW seriji 1 in električnima sorodnima modeloma suzuki vitara in toyota urban cruiser, prav tako novemu citroenu C5 aircross.

